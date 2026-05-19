알멕, 미국 앨라배마 유폴라 공장 인수 완료

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2027년 4분기 북미 제품 공급 시작

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 알멕이 미국 앨라배마주 유폴라(Eufaula)에 위치한 구 Nucor 계열 공장 인수를 완료하고 현지에서 현판식을 개최했다고 19일 밝혔다.

이번 인수는 약 1년에 걸친 협의, 법률 검토, 환경 및 설비 실사를 거쳐 마무리됐다. 현판식에는 유폴라 시장을 비롯한 지역 관계자들과 알멕 경영진 및 임직원들이 참석했다.

인수 공장은 앨라배마주 Barbour County 내 산업지역에 위치하며, 총 부지 면적은 약 44에이커(약 5만평), 공장 건물 면적은 약 26만 스퀘어피트(약 7000평) 규모다.

[사진=알멕]

알멕은 알루미늄 압출 설비와 가공 설비를 단계적으로 도입해 2027년 4분기부터 북미 고객사에 제품 공급을 시작할 계획이다. 공급 대상은 미국 내 자동차 제조사와 방산·에너지 분야 산업 고객사다. 현지 생산을 통해 납기 안정성 확보, 물류비 절감, 공급망 경쟁력 강화를 목표로 한다.

알멕은 그동안 한국에서 생산한 알루미늄 압출 기반 자동차 부품을 미국 자동차 제조사 등에 공급해왔다.

알멕 관계자는 "지난 1년간 여러 이해관계자들과 긴밀히 협의하고 충분한 실사를 거쳐 안정적으로 소유권 취득을 완료했다"며 "해당 지역은 기존 자동차 부품 제조업 기반에 근접하고 우수한 인력을 갖춘 지역으로, 알멕의 북미 사업 성장에 중요한 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com