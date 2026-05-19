엑스큐어, 홍콩 알로이엑스와 국내 합작법인 설립

AI 핵심 요약beta
- 엑스큐어가 19일 홍콩 알로이엑스와 국내 합작법인 설립 계약을 완료했다고 밝혔다
- 합작법인은 유심·이심 보안, 기관용 지갑, 자산 토큰화, 스테이블코인 결제 등 디지털자산 인프라 사업을 추진한다
- 엑스큐어는 보안 인프라, 알로이엑스는 토큰화·결제와 글로벌 확장을 맡고 6~12개월 내 상용화와 첫 토큰증권 딜을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 엑스큐어가 홍콩 알로이엑스(AlloyX Hong Kong Limited)와 국내 합작법인(JV) 설립 계약을 완료했다고 19일 밝혔다.
양사의 주요 사업은 유심(USIM)·이심(eSIM) 기반 계정 보안, 고위험 거래 승인, 기관용 디지털자산 지갑 보안, 실물자산 토큰화 구조화, 스테이블코인 결제 연계 시범사업 등이다.
역할 분담은 엑스큐어가 모바일 보안과 디바이스 신뢰 기술을 담당한다. 유심·이심 기반 보안 기술과 양자내성 암호(PQC) 적용 역량을 바탕으로 계정·단말·거래 보안 인프라를 제공한다. 알로이엑스는 토큰화 플랫폼과 디지털자산 결제·유통 인프라를 맡아 스테이블코인 결제, 자산 토큰화, 디지털자산 보관 및 해외 투자자 네트워크를 기반으로 글로벌 사업 확장을 지원한다.
알로이엑스는 나스닥 상장사 솔로윈홀딩스(SOLOWIN HOLDINGS) 계열의 글로벌 핀테크 기업으로, 스테이블코인 결제와 실물자산 토큰화 분야에서 전통 금융과 디지털자산 인프라를 연결하는 사업을 영위하고 있다.
합작법인은 설립 후 6개월 내 ▲유심·이심 기반 계정 보안 서비스 ▲기관용 지갑 보안 패키지 상용화 착수 ▲개념검증(PoC) 체결 ▲조직 및 준법 체계 구축을 추진한다. 이후 6~12개월 구간에는 한국·홍콩 간 실물자산 토큰화 및 토큰증권 1호 딜과 국내 자산 발굴 시범사업을 추진할 계획이다.
엑스큐어 관계자는 "알로이엑스의 토큰화·결제 인프라와 엑스큐어의 보안 기술을 결합해 기관용 디지털자산 보안 시장에서 실질적인 사업 기회를 만들어가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com