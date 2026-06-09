스마트팜 청년인재 200명 키운다…농진원, 6개월 현장실습 교육 돌입

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수료생에 창업 가점·해외연수 기회

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국농업기술진흥원이 스마트농업 전문인력 양성을 위한 현장 실습형 교육에 본격 착수했다.

전국 5개 권역 30개 스마트팜 선도농가와 연계해 교육생 200명을 대상으로 6개월간 현장 중심 교육을 진행한다.

한국농업기술진흥원은 8일 청주 오스코 컨벤션센터에서 교육생과 관계자 220여명이 참석한 가운데 '2026년 스마트농업 현장실습 교육' 사전 안내 행사를 개최했다고 밝혔다.

이번 교육은 농림축산식품부와 농진원이 공동으로 추진하는 장기 교육 과정이다. 스마트농업 우수 농가를 활용해 이론 교육과 현장실습을 연계한 실무형 프로그램으로 운영된다. 교육 기간은 6개월이며 총 200시간 과정이다.

스마트팜 내부 모습[사진=밀양시] 2026.05.12

스마트농업은 센서와 제어장비를 활용해 온실 환경을 자동 관리하는 기술이다.

최근에는 인공지능(AI)이 작물 생육 데이터를 분석해 적정 온도와 습도, 양액 공급량을 자동 조절하는 방식으로 고도화되고 있다.

농진원은 지난 4월 교육생 모집 이후 서류심사와 면접심사를 거쳐 전국 5개 권역에서 최종 200명을 선발했다. 교육생들은 스마트농업 기술과 농장 경영 역량을 체계적으로 익히게 된다.

실습은 경기·강원·충청·호남·영남 등 전국 5개 권역의 스마트농업 선도농가 30곳에서 진행된다. 교육생들은 희망 권역과 재배 작물에 따라 농가별 10명 안팎으로 배정된다.

교육 과정에서는 딸기, 토마토, 오이, 잎채소 등 주요 시설원예 품목을 중심으로 재배기술과 농장 운영 노하우를 현장에서 직접 배우게 된다.

교육생 지원도 강화했다. 교육생은 재료비와 교재비 30만원만 부담하면 되며 수강료는 전액 국비로 지원한다. 현장실습 단계에서 출석률 80% 이상을 충족하면 매월 20만원의 실습 지원금을 지급해 최대 100만원까지 지원받을 수 있다.

교육 이수 시간은 농업교육포털을 통해 공식 교육 실적으로 인정된다. 수료생에게는 스마트농업 청년창업 보육센터 입주 신청 시 가점이 부여된다.

특히 우수 수료생에게는 해외 스마트농업 기술 박람회와 관련 기업을 방문하는 국외 연수 기회도 제공한다. 최신 스마트팜 기술 동향과 글로벌 시장 흐름을 직접 확인할 수 있도록 지원할 계획이다.

이날 행사에서는 교육생들이 실습 농가별로 교류할 수 있도록 자리를 배치하고 농작업 재해예방 안전교육, 스마트농업 창업 성공사례 공유 등 실무 프로그램도 함께 운영했다.

농업계에서는 스마트팜이 청년 농업인 유입 확대의 핵심 수단으로 꼽힌다. 과거 경험에 의존하던 농업이 데이터 기반 산업으로 전환되면서 정보기술(IT) 역량을 갖춘 청년층의 진입 장벽이 낮아지고 있다는 평가다.

plum@newspim.com