농식품부, 인천공항 검역 점검…"중국 SAT1형 구제역 유입 차단 총력"

AI 핵심 요약beta
- 박정훈 농식품부 식량정책실장이 2일 인천공항에서 구제역 검역·방역 상황을 점검했다
- 정부는 SAT1형 구제역 확산 차단 위해 접경 11개 시·군에 이달까지 백신 접종을 추진하고 있다
- 박 실장은 공항 검역·방역 현장을 직접 살피고 가축전염병 예방수칙 반복 홍보와 검역관들의 사명감을 강조했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 박정훈 농림축산식품부 식량정책실장이 본격적인 휴가철을 앞두고 인천국제공항을 찾아 국경검역과 가축방역 관리 상황을 점검했다.
농림축산식품부는 박 실장이 2일 인천국제공항을 방문해 중국과 몽골에서 발생한 SAT1형 구제역의 국내 유입 차단을 위한 검역 현황과 인천 지역 방역 상황을 점검했다고 밝혔다.
이번 점검은 최근 중국 신장위구르자치구와 간쑤성, 몽골에서 새로운 유형의 구제역인 SAT1형이 발생한 데 따른 조치다.
정부는 강화군과 옹진군 등 접경지역 11개 시·군을 대상으로 이달까지 SAT1형 백신 접종을 추진하고 있다.
박 실장은 이날 농림축산검역본부와 인천시로부터 국경검역 및 방역관리 현황을 보고받고, 축산관계자 소독과 휴대축산물 X-ray 검색 등 공항 검역 현장을 직접 점검했다.
박 실장은 현장 관계자들에게 "축산관계자와 국민들이 경각심을 가질 수 있도록, 가축전염병 예방을 위한 행동 수칙을 적극적이고 반복적으로 홍보해줄 것"을 요청했다.
이어 "국가 간 인적·물적 교류가 증가함에 따라 언제든 빈틈이 발생하면 가축전염병이 유입될 수 있다"며 "현장 최전선의 검역관과 가축방역관들이 사명감을 가지고 최선을 다해 줄 것"을 당부했다.
plum@newspim.com