김종구 농식품부 차관 "이상기후 선제 대응…수급 안정 총력"

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농축산물 할인지원사업 운영 상황 확인

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 김종구 농림축산식품부 차관이 여름철 폭염과 이상기후에 따른 농축산물 수급 불안에 대비해 현장 점검에 나섰다.

농림축산식품부는 김 차관이 1일 서울 농협 하나로마트 양재점을 방문해 주요 농축산물의 수급 상황과 가격 동향을 점검했다고 밝혔다.

기상청에 따르면, 올해 여름 기온은 평년보다 높고 폭염과 열대야 빈도가 증가할 것으로 예상된다.

김종구 농림축산식품부 차관은 설 명절을 앞둔 22일 한국식품산업협회 대회의실에서 주요 식품업계와 간담회를 개최했다. [사진=농림축산식품부] 2026.01.22 plum@newspim.com

특히 엘니뇨 발생 가능성 등의 이상기상 징후가 예고됨에 따라, 여름철 농축산물 수급 불안 우려가 제기되고 있는 상황이다.

김 차관은 이날 유통업체 관계자들과 만나 주요 농축산물의 생육과 출하 상황, 유통 동향, 소비 수요 변화를 점검했다.

또 소비자 물가 안정을 위해 추진 중인 정부 농축산물 할인지원 사업의 운영 상황도 확인했다.

김 차관은 "여름철에는 기상변화에 따라 농축산물의 가격 변동성이 심화될 수 있다"며 "품목별 수급 상황 모니터링을 한층 강화하고 정부의 가용 수단을 모두 동원해 농축산물 수급 관리에 총력을 다할 것"이라고 덧붙였다.

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