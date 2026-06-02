SKB, 구성원 AX 가속화…AI 에이전트로 네트워크 품질 혁신 이끈다

AI 핵심 요약beta
- SK브로드밴드는 2일 구성원 누구나 AI에이전트를 만들어 네트워크 품질 관리를 혁신하고 있다고 밝혔다.
- 올해 2월 구축한 '플레이그라운드' 플랫폼을 통해 개발 환경 구축 시간을 두 달에서 5분으로 단축하고 약 600개 AI앱과 30여개 AI에이전트를 운영 중이다.
- 대표 에이전트 'C-One'과 단말 품질 진단 시스템으로 이상 징후를 자동 탐지·분석해 장애를 선제적으로 해결하고 안정적인 통신 서비스를 제공하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = SK브로드밴드는 구성원 누구나 AI 에이전트를 직접 만들고 업무에 투입할 수 있는 환경을 구축해 네트워크 품질 관리를 혁신하고 있다고 2일 밝혔다.
그간 구성원이 자신의 업무에 데이터 분석이나 자동화를 도입하려면 높은 기술적 장벽이 있었다.
SK브로드밴드는 이를 해소하기 위해 사내 네트워크 조직과 AT·DT 센터가 협력해 네트워크 데이터 분석 및 코딩 지원 기능을 갖춘 '플레이그라운드(Playground)' 플랫폼을 지난 2월 구축했다.
이를 통해 기존 두 달 이상 걸리던 개발 환경 구축을 자동화해 5분 만에 개발을 시작할 수 있도록 진입 장벽을 대폭 낮췄다.
'플레이그라운드'는 위치 기반 사내 데이터 분석 시스템 'LDAS(Location Data Analysis System)'와 연동해 시너지를 발휘한다. 구성원은 네트워크 장비, 품질, 트래픽 데이터와 고객경험지표(CEI, Customer Experience Index) 등 다양한 내부 데이터를 AI 에이전트 개발에 즉시 활용할 수 있다.
현재 '플레이그라운드'를 통해 개발 및 운영 중인 AI 앱은 약 600여 개에 달한다. 이 가운데 스스로 상황을 판단하고 행동까지 수행하는 AI 에이전트 30여 개도 현장에 적용됐다.
대표적으로 AI 관제·진단 에이전트 'C-One'은 고객경험지표(CEI)를 기반으로 유선 네트워크의 이상 징후를 AI가 자동으로 탐지하고 원인과 점검 우선순위를 즉시 식별한다. 점검이 필요한 지점을 찾아 보고서를 자동 생성하고 담당자에게 발송하는 것도 가능하다.
SK브로드밴드는 향후 'C-One'을 장애 탐지부터 처리·복구까지 AI가 스스로 수행하는 '자율 복구 에이전트'로 고도화할 계획이다.
이 외에도 전국에 배치된 서버가 가입자 단말에 직접 신호를 보내 와이파이 및 초고속 단말의 품질을 실시간으로 측정하는 시스템도 운영하고 있다. 품질이 낮은 단말을 자동으로 선별한 뒤, AI가 고장 이력과 시간대별 패턴을 분석해 현상 진단부터 원인 추정, 즉시 실행 가능한 조치까지 한 번에 제시한다.
이를 통해 고객 불편이 발생하기 전 AI 기반 이상 징후 탐지와 신속한 조치 방안 추천을 토대로 장애 요인을 선제적으로 해결해 안정적인 통신 서비스를 제공하고 있다.
yuniya@newspim.com