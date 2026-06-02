축평원, 축산유통 아이디어 경진대회 성료…수상작 정책 연계

AI 핵심 요약beta
- 축산물품질평가원이 지난달 29일 대학(원)생 축산유통 아이디어 경진대회를 개최했다
- 전국 33개 대학 93개 팀이 참가해 14개 팀이 수상했고 기획·자유 부문 대상 팀이 선정됐다
- 축평원은 수상 아이디어의 정책·산업 현장 활용과 자유 부문 시제품 제작 지원에 나선다고 밝혔다
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한돈 뒷다리살 활용 간편식 아이디어 대상
[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 축산물품질평가원이 미래 축산유통 산업을 이끌 청년 인재 발굴을 위해 개최한 '2026 대학(원)생 축산유통 아이디어 경진대회'를 마무리했다.
축산물품질평가원은 지난달 29일 서울 대한상공회의소에서 경진대회를 열고 기획 부문과 자유 부문 수상작을 선정했다고 2일 밝혔다.
이번 대회는 축산물품질평가원과 한국품질경영학회가 공동 주관하고 한국식품산업클러스터진흥원이 후원했다. 전국 33개 대학에서 93개 팀, 265명이 참가했으며 서류심사를 통과한 14개 팀이 본선 발표를 진행했다.
기획 부문 대상은 한밭대학교 'Gulab(구랩)' 팀의 '축산 공공데이터 기반 돼지 도축 물량 예측 및 수급 안정 정책 활용 방안'이 차지했다.
자유 부문 대상은 한양대·전남대·경북대 연합팀인 '아미고(Amigo)' 팀의 '비선호 축산 부위의 재발견: 한돈 뒷다리살 고단백 볶음밥 토핑 <밥위고: 밥 위의 고깃집>'이 선정됐다.
이 밖에도 최우수상 2팀, 우수상 4팀, 장려상 6팀 등 총 14개 팀이 수상했다.
축산물품질평가원은 수상작이 실제 정책과 산업 현장에 활용될 수 있도록 후속 지원에 나설 계획이다. 특히 자유 부문 수상작은 한국식품산업클러스터진흥원의 시제품 제작 교육과 연계해 제품화 기회를 제공할 예정이다.
박수진 축산물품질평가원장은 "청년들의 창의적인 생각이 실제 산업 현장과 정책에 반영돼 축산유통의 경쟁력을 높일 수 있도록 후속 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
plum@newspim.com