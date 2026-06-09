[특징주] 목표가 230만원 상향에 삼성전기 9%대 강세

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"MLCC·FC-BGA 동시 수혜"…2028년 영업이익 4.3조원 전망

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 삼성전기가 장 초반 9% 넘게 급등하고 있다. 증권가가 인공지능(AI) 서버 확산에 따른 적층세라믹콘덴서(MLCC)와 FC-BGA 수요 증가를 근거로 목표주가를 대폭 상향한 영향으로 풀이된다.

한국거래소에 따르면 9일 오전 9시 54분 기준 삼성전기는 전 거래일보다 15만4000원(9.25%) 오른 181만8000원에 거래되고 있다.

삼성전기의 MLCC 제품. [사진=뉴스핌DB]

이날 iM증권은 삼성전기에 대해 목표주가를 기존 180만원에서 230만원으로 27.8% 상향 조정하고 투자의견 '매수'를 유지한다고 밝혔다.

고의영 iM증권 연구원은 "삼성전기는 MLCC와 FC-BGA에서 동시에 수혜를 누릴 수 있는 AI 컴포넌트 대장주"라며 "추가 가격 인상과 실리콘 커패시터(SiCap) 수주 확대를 통해 앞으로도 이익 추정치 상향이 두드러질 가능성이 높다"고 말했다.

iM증권은 삼성전기의 영업이익이 2027년 3조3000억원, 2028년 4조3000억원에 이를 것으로 전망했다. 이는 전년 대비 각각 110%, 32% 증가한 수준이다.

rkgml925@newspim.com