민주, 6·10민주항쟁 이한열 열사 추모…"대한민국 국민주권의 전환점"

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박해철 대변인 "역사적 사명에 한 치의 소홀함 없도록 노력할 것"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 제39주년 6·10 민주항쟁을 하루 앞둔 9일 이한열 열사를 추모하며 민주주의 수호 의지를 강조했다.

박해철 민주당 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 "1987년 6월 9일, 스무살 청년 이한열 열사는 민주주의를 향한 뜨거운 열망 속에서 독재정권의 최루탄에 쓰러졌다"며 "열사의 희생은 국민의 분노를 일깨웠고 마침내 6월 민주항쟁이라는 거대한 물결로 이어졌다"며 이같이 밝혔다.

박해철 더불어민주당 대변인 [사진=뉴스핌DB]

박 대변인은 "청년 이한열의 항거는 역사의 방향을 바꾸는 큰 걸음이었다"며 "그의 희생은 민주주의를 향한 국민적 열망의 상징이 되었고 대한민국이 국민주권의 길로 나아가는 결정적 전환점이 됐다"고 평가했다.

그는 "이한열 열사께서 39년의 시간을 넘어 우리에게 남긴 과제는 민주주의를 더욱 성숙하게 발전시키고 국민주권의 가치를 민주공화국인 대한민국의 기본 원칙으로 굳건히 세워나가라는 것"이라고 했다.

박 대변인은 "불법계엄과 내란 사태를 통해 경험했듯 우리의 민주주의는 여전히 끊임없는 도전과 시험을 마주하고 있다"며 "최근에도 박종철 열사의 죽음과 5·18 민주화운동의 역사를 왜곡하거나 조롱하는 일들이 이어지고 있다"고 지적했다.

그러면서 "민주주의는 어느 날 저절로 주어진 것이 아니라 수많은 희생과 헌신 위에 세워졌다는 사실을 무겁게 되새긴다"고 했다.

박 대변인은 "민주당은 청년 이한열의 희생과 용기를 결코 잊지 않겠다"며 "민주시민과 함께 민주주의를 지켜내는 역사적 사명에 한 치의 소홀함이 없도록 노력하겠다"고 강조했다.

jeongwon1026@newspim.com