LG CNS, 앤스로픽 클로드 도입…AX 사업 확대

LG그룹 전 계열사 대상 엔터프라이즈 계약 체결

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG CNS가 글로벌 인공지능(AI) 기업 앤스로픽과 '클로드 엔터프라이즈' 도입 계약을 체결했다고 9일 밝혔다. 이는 LG그룹 전 계열사에 적용 가능한 통합 계약으로, 그룹 차원의 AI전환(AX) 추진을 본격화한다.

클로드는 높은 수준의 추론 능력과 강력한 보안성, 긴 문서 처리 성능을 갖춘 기업용 AI 모델이다. 기업 내부 시스템과 연계한 AI 에이전트 구축, 코딩, 협업 등 업무 효율 향상에 활용된다.

LG CNS 본사 전경 [사진=LG CNS]

LG CNS는 이번 계약을 통해 전사 임직원이 클로드를 사용할 수 있도록 개방하고, 개발을 비롯한 다양한 업무에서 AI 기반의 생산성 향상을 추진한다. 이후 LG그룹사와 외부 기업을 대상으로 클로드의 도입부터 활용까지 전 과정을 지원하며 AX 사업을 확대할 예정이다.

LG CNS는 2023년 LG테크놀로지벤처스를 통해 앤스로픽에 지분 투자한 이후 협력 관계를 이어오고 있다. 현재 다양한 생성형 AI를 사내에 적용하며 맞춤형 AI 활용 체계를 고도화하고 있으며, 임직원들이 업무 목적과 활용 환경에 따라 클로드를 비롯해 LG AI연구원의 챗엑사원 등 여러 AI를 활용할 수 있는 멀티 AI 체계를 강화하고 있다.

kji01@newspim.com