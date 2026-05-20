LG CNS, 북미 제조 AX 공략 본격화…AI 스마트팩토리로 승부

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 'IoT 테크 엑스포 2026' 참가…국내 기업 중 유일하게 전시 부스 운영

반도체·배터리·항공우주 겨냥…AI 기반 공정 최적화·예지보전 솔루션 공개

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG CNS가 인공지능(AI) 기반 스마트팩토리 솔루션을 앞세워 북미 제조 인공지능전환(AX) 시장 공략에 본격 나섰다.

LG CNS는 18~19일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산호세에서 열린 'IoT 테크 엑스포 2026'에 국내 기업 가운데 유일하게 참가해 스마트팩토리 통합 브랜드 '팩토바(Factova)' 핵심 솔루션을 공개했다고 20일 밝혔다.

이번 전시에는 IBM, SAP, 딜로이트 등이 부스를 운영했으며 엔비디아와 슈나이더 일렉트릭 등이 연사로 참여했다.

18일~19일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산호세에서 열린 'IoT 테크 엑스포 2026'에서 LG CNS 부스를 찾은 관람객들이 AI 스마트팩토리 솔루션 '팩토바'에 대한 설명을 듣고 있다. [사진=LG CNS]

LG CNS는 제조 공정 전 과정에 AI·빅데이터·사물인터넷(IoT) 기술을 적용해 생산 운영을 최적화하는 '팩토바 MES'를 소개했다. 이 솔루션은 제조 현장 데이터를 실시간으로 수집·분석해 생산 비효율을 줄이고 공장 운영을 최적화하는 제조 실행 시스템이다. 산업별 공정 특성에 맞춘 모듈형 기능을 제공해 중소·중견 제조기업도 필요한 기능부터 단계적으로 도입할 수 있도록 했다.

생산 설비 데이터를 통합 관리하는 '팩토바 컨트롤'도 선보였다. 서로 다른 제조사 설비 데이터를 실시간으로 수집·표준화해 통합 제어할 수 있으며, AI 기반 이상 감지와 고장 예측 기능을 지원한다. LG CNS에 따르면 이 솔루션은 국내외 제조 현장 10만개 이상의 설비에 적용되고 있다.

반도체·디스플레이·항공우주·의료기기 등 초정밀 공정 산업을 위한 AI 솔루션도 공개했다. 설비 이상 감지(FDC), 공정 품질 관리(SPC), 이상 대응(OCAP) 기능을 통해 공정 결함을 사전에 예측하고 생산 수율을 높일 수 있다는 설명이다. 생성형 AI 기반 안전환경 서비스 시연도 진행했다. 현장 작업자가 사고 사진과 음성 메모를 등록하면 생성형 AI가 사고 정보를 자동 분석·등록하고 초기 대응 가이드까지 제공한다.

실제 도입 성과도 공개됐다. 한 배터리 공장은 솔루션 도입 한 달 만에 합격품 비중 90% 이상을 달성했고 불량품 반품 비용은 약 70% 감소했다. 또 다른 전자 제조 공장에서는 현장 작업 생산성이 약 20% 향상됐으며 공정 데이터의 90% 이상을 자동 수집하고 있다.

신재훈 LG CNS 스마트팩토리사업부장 상무는 "대규모 제조 현장에서 축적한 스마트팩토리 구축·운영 경험과 AX 기술력을 바탕으로 북미 시장 공략을 본격화할 것"이라며 "중소·중견 제조기업까지 AI 기반 공장 지능화를 구현할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

syu@newspim.com