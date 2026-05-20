기아, 세계인의 날 맞아 다문화 인식 개선 캠페인 영상 공개

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다문화 1·2세대 9명 출연해 편견 극복 경험 공유

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 기아가 20일 세계인의 날을 맞아 다문화 인식 개선 캠페인 영상을 공개했다.

기아 다문화 인식 개선 캠페인 영상 키비주얼. [사진=현대차그룹]

영상에는 미국과 프랑스 국적의 기아 임직원 2명과 방글라데시, 인도, 호주, 일본 등 다양한 배경의 일반인 7명이 출연했다. 넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급전쟁 시즌2'에 출연한 후덕죽 셰프도 함께했다.

출연자들은 다문화 1·2세대가 직접 겪은 경험을 인터뷰 형식으로 풀어냈다. 다문화 2세대는 일상에서 마주하는 편견에도 주체적으로 살아가는 모습을 보여줬고, 다문화 1세대는 과거의 편견 속 경험을 나누며 자신감 넘치는 다음 세대를 바라보는 뿌듯함을 드러냈다. 영상 마지막에는 출연자 모두가 더 포용력 있는 사회로 나아가길 기원하는 메시지를 전했다.

이번 캠페인은 기아가 2024년부터 진행 중인 다문화 청소년 진로 탐색 교육 및 현장 인턴십 프로그램 '하모니움(Harmonium)'의 연장선에 있다. 기아는 올해 사회공헌 사업 '무브 & 커넥트(Move & Connect)'의 일환으로 다문화 가정에 전기차 지원을 계획하고 있다.

기아 관계자는 "이번 캠페인은 다문화 가정과 함께해 온 기아의 여정과 함께 더 포용력 있는 사회를 응원하는 마음을 담았다"며 "앞으로도 문화와 세대 간 오해와 편견이 사라질 수 있는 다양한 캠페인을 선보일 것"이라고 말했다.

캠페인 영상은 기아 공식 유튜브 채널과 인스타그램을 통해 공개되며, 추후 TV 광고로도 방영될 예정이다.

chanw@newspim.com