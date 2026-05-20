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2026.05.20 (수)
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'쿠팡 수사 무마 의혹' 엄희준, 첫 재판서 "짜맞추기 기소·공소권 남용"

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  • 서울중앙지법이 20일 쿠팡 퇴직금 미지급 수사외압 혐의로 기소된 엄희준·김동희 검사의 첫 공판을 열었다.
  • 두 검사 측은 특검의 짜맞추기 기소와 위법 수사를 주장하며 공소사실을 전면 부인하고 무혐의 결정은 정당한 절차였다고 항변했다.
  • 재판부는 관련 검사들을 증인으로 채택하고 추가 의견·자료 제출을 요구했으며 다음 공판을 6월 16일에 진행하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

엄희준 측 "특검, 기소 결론 내려놓고 수사" 주장
재판부, 대검 보고 절차·판례 자료 제출 요청

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 쿠팡 퇴직금 미지급 사건을 무마하기 위해 수사 외압을 행사한 혐의로 재판에 넘겨진 엄희준 광주고검 검사와 김동희 부산고검 검사가 첫 재판에서 혐의를 부인했다.

서울중앙지법 형사합의28부(재판장 한대균)는 20일 직권남용 권리행사방해 등 혐의를 받는 엄 검사와 김 검사의 첫 공판기일을 열었다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = '쿠팡 퇴직금 미지급 사건' 관련 직권남용 권리행사 방해 및 국회에서의 증언·감정 등에 관한 법률 위반 혐의를 받는 엄희준 광주고검 검사가 20일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.05.20 photo@newspim.com

엄 검사 측 변호인은 "특검팀은 수사 시작 전 엄 검사를 기소하겠다는 결론을 내리고 증거 조작을 서슴지 않고 짜맞추기식으로 기소했다"며 "위법한 수사로 진실을 왜곡하고 공소 제기 권한을 남용한 범죄"라고 주장했다.

변호인은 이어 "위법한 수사로 진실을 왜곡하고 공소제기 권한을 남용한 범죄"라며 "무혐의 결정은 증거와 법리에 따른 통상적인 정상 절차였는데도 특검은 무혐의 지시를 한 것처럼 전제 사실을 기재했다"고 반박했다.

김 검사 측 변호인도 공소사실을 부인했다. 변호인은 "이 사건의 전제가 된 쿠팡 퇴직금 미지급 사건은 확립된 법리에 따라 정당하게 처분한 것"이라며 무죄를 주장했다.

재판부는 문지석 검사(현 수원고검 검사)와 사건 당시 주임검사였던 신가현 검사를 증인으로 채택해 신문할 예정이라고 밝혔다.

또 재판부는 양측에 사실관계와 관련한 의견을 추가로 보완해 제출해 달라고 요청했다. 아울러 문제가 된 대검찰청 보고의 근거와 절차, 관련 판례 등 참고자료도 제출해 달라고 했다.

재판부는 오는 6월 16일 오전 10시에 속행 공판을 진행하겠다고 밝혔다.

엄 검사(당시 인천지검 부천지청 지청장)와 김 검사(당시 인천지검 부천지청 차장검사)는 '쿠팡 퇴직금 미지급 의혹' 사건 담당 검사였던 문지석 검사에게 무혐의 처분하도록 외압을 행사한 혐의로 지난 2월 재판에 넘겨졌다.

쿠팡 퇴직금 미지급 의혹은 쿠팡 자회사 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)가 지난 2023년 5월 일용직 근로자에게 불리하게 취업규칙을 변경해 퇴직금을 지급하지 않았다는 내용이다. 당시 인천지검 부천지청은 해당 사건을 최종 불기소 처분했으나, 이후 수사 외압 의혹이 제기됐다.

[서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = '쿠팡 퇴직금 미지급 사건' 관련 직권남용 권리행사 방해 혐의를 받는 김동희 부산고검 검사가 20일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 공판에 출석하고 있다. 2026.05.20 photo@newspim.com

pmk1459@newspim.com

 
 

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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