김관영, '안호영 정책 연대' 재확인..."전북 미래 전략 공동 추진"

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반도체·재생에너지·공공의료 등 6대 핵심 정책 제시·전북 성장 비전 강조

공정 경선 문제 제기 및 정치 연대 지속 강조·전북 대도약 위한 협력 의지 표명

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 무소속 전북도지사 후보가 20일 안호영 의원과의 정책 연대를 지속하며 주요 공약을 함께 추진하겠다는 입장을 밝혔다.

김 후보는 이날 전북도의회에서 '안호영의 꿈, 김관영 2기에서 이어집니다-전북 미래 공동 구상'이라는 기자회견을 열고 "안호영 의원과의 정책 연대는 지금도 유효하다"며 "전북 미래를 위한 핵심 정책을 함께 실현해 나가겠다"고 말했다.

김관영 무소속 전북지사 후보가 20일 안호영 경선캠프 핵심 관계자들과 함께 가지회견을 통해 정책연대 지속을 밝혔다.[사진=김관영 캠프]2026.05.20 lbs0964@newspim.com

그는 "안 의원과는 전북 발전을 위한 공동 비전을 공유해 왔지만 경선 과정에서 불공정 논란이 발생했다"며 "공정과 상식 회복이라는 안 의원의 메시지에 깊이 공감한다"고 강조했다.

또 경선 과정에서 제기된 식사비 대납 의혹과 관련해 "충분한 조사와 검증 없이 경선이 진행됐다"며 편파 감찰과 이중 기준 문제를 언급했다.

이어 "안 의원이 공정한 경선을 요구하며 단식까지 이어간 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 덧붙였다.

김 후보는 안 의원이 제시한 6대 정책을 김관영 2기 도정 핵심 과제로 추진하겠다고 역설했다.

주요 내용은 ▲용인 반도체 클러스터 전북 이전 및 새만금 RE100 기반 반도체·AI 산업 육성 ▲햇빛연금마을 1000개 조성 및 분산에너지 특구 추진 ▲KAIST 남원 AI 공공의료캠퍼스 조성 ▲전북 아이 미래 기본펀드 ▲전북 광역급행철도(JBX) 구축 ▲세종·충청권 연계 중부권 발전 전략 등이다.

김 후보는 "안호영 의원의 비전은 계속 이어질 것"이라며 "도민의 선택을 통해 승리하고 이재명 정부와 함께 전북 대도약을 완성하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com