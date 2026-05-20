"보고 먹고 즐긴다"…CJ, 더 CJ컵서 K컬처 총집결

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푸드·뷰티·엔터 한 공간에 AR·디지털 콘텐츠 대거 도입

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 =CJ그룹이 미국프로골프(PGA) 투어 정규대회인 '더 CJ컵 바이런 넬슨'을 앞세워 K라이프스타일 확산에 속도를 낸다. 단순 스포츠 후원을 넘어 K푸드·뷰티·엔터테인먼트를 결합한 체험형 플랫폼으로 진화시키겠다는 전략이다.

CJ그룹은 21~24일(현지시간) 미국 텍사스주 맥키니에서 열리는 '더 CJ컵 바이런 넬슨' 현장에 그룹 통합 체험관 '하우스 오브 CJ(HOUSE OF CJ)'를 운영한다고 20일 밝혔다. 규모는 지난해보다 약 20% 확대된 750㎡ 수준이다.

하우스 오브 CJ(HOUSE OF CJ)를 통해 K-라이프스타일을 선보이는 CJ그룹 [사진=CJ 제공]

행사장에는 비비고, 올리브영, 뚜레쥬르 등 핵심 브랜드가 총출동한다. 올해는 AR 인터랙션과 디지털 챌린지, 인터랙티브 포토존 등 참여형 콘텐츠를 대폭 강화한 점이 특징이다.

비비고는 제품 전시와 함께 틱톡 챌린지 및 포토월 이벤트를 진행하며, 참여 관람객에게 맞춤형 만두 패키지와 굿즈를 제공한다. CJ푸드빌의 뚜레쥬르는 갓 구운 베이커리와 프리미엄 커피를 선보이고 생일파티 이벤트를 운영한다. K스트릿푸드 브랜드 '두루미'도 처음 공개된다.

CJ올리브영은 'K뷰티 체험존'을 운영하며 선케어 제품들을 소개한다. 방문객들은 제품을 직접 체험하고 현장 이벤트 참여 시 마스크팩과 OY 그린캡을 수령할 수 있다.

엔터테인먼트 영역에서는 CJ ENM이 글로벌 K팝(POP) 콘텐츠 플랫폼 '엠넷플러스' 부스를 통해 인기 아티스트들의 퍼포먼스 영상과 뮤직비디오를 시청할 수 있는 공간을 운영한다. CJ 4D플렉스(PLEX)는 T스크린엑스(SCREENX) 부스에서 3면 스크린으로 둘러싸인 상영존을 선보이며 '토이 스토리 5', '만달로리안과 그로구', '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이' 등 영화 예고편을 상영한다.

올 하반기 미국 공식 출시 예정인 CJ 제일제당의 프리미엄 증류주 브랜드 '자리'도 처음 공개된다. 현장에서는 한국 칵테일 문화를 담아낸 네 가지 시그니처 칵테일 시음 프로그램이 운영될 예정이다.

nrd@newspim.com