러 특사 "위트코프 美특사, 조만간 방러"…이란 농축우라늄 이전 논의 주목

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 스티브 위트코프 미국 백악관 중동 특사가 조만간 러시아를 방문할 예정이라고 키릴 드미트리예프 러 크렘린궁 해외투자·경제협력 특사가 20일 중국 방문 중 풀 기자단에 밝혔다.

로이터 통신에 따르면 드미트리예프 특사는 위트코프 특사가 "조만간(near future)" 러시아를 방문한다고만 했을 뿐 이외 세부사항은 공개하지 않았다.

스티브 위트코프 트럼프 대통령 중동 특사 [사진=로이터 뉴스핌]

도널드 트럼프 대통령 사위인 재러드 쿠슈너 전 백악관 선임고문이 위트코프와 동행할지도 미지수다.

유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책보좌관은 지난 10일 위트코프 특사와 쿠슈너가 "조만간" 모스크바를 방문할 것이라고 밝힌 바 있다.

위트코프 특사의 방러는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이날 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 마친 직후 이뤄질 것으로 보여 주목된다.

특히 이란 핵 협상의 핵심 쟁점인 농축우라늄 처리 문제와 관련해 이란의 농축우라늄을 러시아에 보관하는 방안이 거론되고 있는 상황에서 이뤄지는 방러라 그 배경에 관심이 쏠린다. 미국은 이란의 농축우라늄을 미국 또는 제3국으로 이전하는 방안을 협상의 핵심 조건으로 요구하고 있다.

또한 우크라이나 전쟁 종전 협상이 이란 종전 협상과 함께 연계돼 급물살을 탈지도 관심이다. 위트코프 특사가 러시아 방문 후 우크라이나를 방문할 가능성이 제기된다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 지난 8일 미국 특사들이 "봄과 여름이 바뀌는 시기"에 키이우를 방문할 것으로 예상한다고 말한 바 있다.

wonjc6@newspim.com