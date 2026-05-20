국방기술품질원, 美 LACP 지속가능보고서 '플래티넘'… 전 세계 1500개 중 11위

AI 핵심 요약beta
- 국방기술품질원이 20일 美 LACP 어워드에서 지속가능경영보고서 부문 플래티넘상을 수상했다
- 국방기술품질원 보고서는 100점 만점에 99점을 받고 전 세계 1500여개 출품작 중 11위를 기록했다
- 국방기술품질원은 지속가능한 국방 생태계 구축 청사진을 제시하며 7월 창설 45주년 맞아 목표 선포식을 열 계획이다
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전 세계 10개국 1500개 중 11위… 국방 전문연구기관 위상 부각
창설 45주년 앞두고 '지속가능한 국방 생태계' 청사진 본격화
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국방기술품질원이 미국 커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 '2025/26 스포트라이트 어워드' 지속가능경영보고서 부문에서 최고상인 플래티넘(Platinum)을 수상했다. 전 분야 출품작을 대상으로 한 종합 평가에서는 전 세계 10개국 1500여 개 출품작 가운데 11위를 기록했다.
국방기술품질원의 '2025 지속가능경영보고서'는 내용·시각 구성, 창의성, 전달력 등 주요 항목에서 100점 만점에 99점을 받았다. LACP 스포트라이트 어워드는 전 세계 기업·공공기관·비영리기관이 발간한 지속가능경영보고서와 연차보고서를 대상으로 소통 성과를 종합 평가하는 국제적 권위의 시상제도다.
국방기술품질원은 올해 1월 기관 최초로 '2025 지속가능경영보고서'를 발간해 지속가능경영 청사진과 국방 품질·신뢰성 전문연구기관으로서의 역할을 체계적으로 제시했다. 특히 품질·신뢰성 연구, 방산수출 지원, 공급망 관리, 첨단기술 대응 등 고유 임무를 지속가능경영 가치와 연계해 '지속가능한 국방 생태계 구축'이라는 방향성을 제시한 점이 높은 평가를 받았다.
신상범 원장은 "이번 수상은 국방기술품질원의 지속가능경영 노력과 투명한 정보공개 성과를 국제적으로 인정받은 결과"라며 "국방 품질·신뢰성 전문연구기관으로서 국제 기준에 부합하는 지속가능경영을 지속 추진하고 이해관계자와의 소통을 더욱 강화하겠다"고 밝혔다. 국방기술품질원은 오는 7월 창설 45주년을 맞아 지속가능경영 목표 선포식을 열고, 관련 활동의 내재화를 계속 추진할 계획이다.
gomsi@newspim.com