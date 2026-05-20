현대로템, 노사미래전략 TFT 출범…상생 협력 체계 강화

AI 핵심 요약beta
- 현대로템 노사가 19일 동반성장 노사미래전략TFT를 출범했다
- 노사는 임금·복지·근무환경 등에 대한 중장기 로드맵을 마련하기로 했다
- 고용안정·안전 최우선·제도개선·지속성장 등 4개 항목을 공동 선언했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대로템이 노사 협력 체계를 강화하기 위해 '동반성장 노사미래전략 태스크포스팀(TFT)'을 출범했다.
현대로템은 19일 경남 창원특례시 창원공장에서 TFT 발족식을 열었다. 급변하는 산업 환경과 노동시장 변화에 대응하기 위해 협력적 노사관계를 구축하려는 취지다.
현대로템 노사는 중장기적 관점의 노사 관계 로드맵을 수립하기로 했다. 임금체계, 복리후생, 근무환경 등 주요 단체교섭 의제에 대해 사전 협의와 체계적인 논의를 강화해 불필요한 갈등을 줄이고 실질적인 합의를 도출하는 데 중점을 둔다.
노사 공동 선언문에는 고용안정과 상생의 가치 실현, 안전 최우선 원칙 확립, 미래지향적 제도개선 추진, 지속가능 성장 동력 확보 등 4개 사항이 포함됐다. 김익수 현대로템 경영지원본부장과 남봉희 전국금속노동조합 현대로템 지회장이 노사 대표로 선언문에 서명했다.
chanw@newspim.com