광양시민단체 "광양선거 관련 '불법전화방·금품 의혹' 수사 촉구"

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전남경찰청서에 수사촉구서 전달

[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 공명선거 실천 광양시민모임은 20일 오전 전남경찰청 앞에서 기자회견을 열고 광양시장 선거 관련 불법전화방 운영과 선거운동원 금품 제공 의혹에 대한 신속하고 엄정한 수사를 촉구했다.

단체는 "광양시장 선거는 16만 시민의 삶과 지역 미래를 좌우하는 중대한 선거"라며 "철강산업 위기와 광양항 경쟁력 약화, 지역 상권 침체 등 현안 속에서 불법 의혹이 제기된 채 선거가 진행돼서는 안 된다"고 밝혔다.

공명선거 실천 광양시민모임이 20일 오전 전남경찰청 앞에서 광양시장 선거 관련 불법전화방 운영과 선거운동원 금품 제공 의혹에 대한 신속하고 엄정한 수사를 촉구하는 기자회견을 하고 있다. [사진=권차열 기자] 2026.05.20 chadol999@newspim.com

시민대표로 발언한 백정일 씨는 "유권자 선택은 돈과 조직이 아니라 정책과 능력, 도덕성에 기반해야 한다"며 "의혹이 제기된 상황에서 선거가 그대로 진행된다면 시민 신뢰를 훼손할 수 있다"고 말했다.

단체는 이번 사안을 특정 후보 문제가 아닌 공정선거와 시민 선택권 보호의 문제로 규정하고 선거 이전 실체 규명이 필요하다고 강조했다.

단체는 특히 "불법전화방 운영 장소와 주체, 참여 인원, 비용 부담, 지시·보고 체계, 금품 제공 여부와 후보 측 관여 여부 등을 규명해야 한다"고 요구했다.

공명선거 실천 광양시민모임이 20일 오전 전남경찰청 앞에서 광양시장 선거 관련 의혹 수사를 촉구하는 기자회견을 하고 수사촉구서를 제출하고 있다. [사진=권차열 기자] 2026.05.20 chadol999@newspim.com

이어 "전화방 운영의 조직성 여부와 자금 흐름, 금품 제공 사실은 선거 공정성 판단의 핵심"이라며 "사실로 확인될 경우 민주주의 질서를 훼손하는 중대한 사안"이라고 주장했다.

이들은 기자회견 후 수사촉구서를 제출했다. 촉구서에는 관련 장소와 자료 확보, 통신기록과 자금 흐름 분석, 후보 측 지시·묵인 여부 확인, 선거 전 신속한 수사 등이 포함됐다.

시민모임은 "수사 지연 시 의혹이 해소되지 않은 상태에서 투표가 이뤄질 수 있다"며 "수사기관은 정치적 고려 없이 법과 원칙에 따라 엄정하게 수사해야 한다"고 밝혔다.

이어 "불법과 금품 의혹이 해소되지 않은 선거는 시민 신뢰를 얻기 어렵다"며 "깨끗한 선거질서 확립을 위해 지속 대응하겠다"고 덧붙였다.

chadol999@newspim.com