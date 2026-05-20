NS홈쇼핑, AI 쇼핑호스트 띄운다…10분 방송 혁신 실험

10분 상생 방송에 AI 적용해 비용·시간 절감 효과

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = NS홈쇼핑이 인공지능(AI) 쇼핑호스트를 활용한 방송을 처음 선보이며 홈쇼핑 제작 혁신에 나섰다. 짧은 프로모션 방송에 AI 기술을 접목해 협력사의 제작 비용과 준비 부담을 낮추는 상생형 모델 구축에 속도를 내는 모습이다.

NS홈쇼핑은 20일 오후 방송한 '실속고등어' 판매 프로그램에 AI 기반 쇼핑호스트를 도입했다고 밝혔다. 이번 방송은 약 10분 분량의 '안심물가 상생가격' 프로모션 편성으로, AI 쇼핑호스트가 상품 소개와 구매 포인트 전달을 맡았다.

NS홈쇼핑이 인공지능(AI) 쇼핑호스트를 활용한 '안심물가 상생가격' 방송을 선보이며 협력사의 방송 제작 부담을 줄이는 새로운 콘텐츠 운영에 나섰다. [사진=NS홈쇼핑 제공]

회사는 특히 짧은 편성 방송의 경우 제작비 부담이 상대적으로 크다는 점에 주목했다. 이에 AI 쇼핑호스트와 그래픽 요소를 활용해 협력사의 방송 준비 시간과 비용을 줄이고 운영 효율을 높이는 데 초점을 맞췄다

방송에서는 고등어의 구성과 조리 편의성, 활용 방법 등을 소개한다. 상품 시연과 조리 장면 외에 쇼핑호스트와 그래픽 요소에 AI 기술을 적용해 제작 효율을 높였다.

정유찬 NS홈쇼핑 TV컨텐츠사업본부 이사는 "10분 방송에 새로운 콘텐츠 제작 방식을 적용해 협력사의 제작 부담을 줄이고 운영 효율을 높이는 상생형 모델을 구현하고자 했다"면서 "앞으로 고객에게는 필요한 상품 정보를 효과적으로 전달하고, 협력사와는 함께 성장할 수 있는 다양한 AI 기반 콘텐츠 운영 방식을 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

nrd@newspim.com