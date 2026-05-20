HL만도 조성현 부회장, 발명의 날 은탑산업훈장

AI 핵심 요약beta
- HL만도 조성현 부회장이 19일 발명의날에서 은탑산업훈장을 받았다
- 조 부회장은 EMB·SbW 등 자동차 핵심 모듈 국산화를 이끌었다
- HL만도·HL클레무브 임직원들도 각종 정부 표창과 함께 1만여건 특허를 확보했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= HL만도 조성현 부회장이 19일 제61회 발명의 날 기념식에서 은탑산업훈장을 수훈했다. 자동차 첨단 부품 국산화와 로봇 분야 개척 공로를 인정받은 것이다.
조 부회장은 1986년 입사 이후 약 40년간 제동·조향·현가 등 자동차 핵심 모듈 기술 개발에 종사했다. 전자 구동 제동장치 'EMB(Electro Mechanical Brake)'와 첨단 조향 시스템 'SbW(Steer-by-Wire)' 개발이 주요 업적이다.
같은 기념식에서 HL만도 배재훈 팀장은 대통령표창을, 장재훈 책임연구원은 지식재산처장표창을 받았다. 배 팀장은 SbW 국내 최초 양산 개발과 By-Wire 시스템 상용화 법규 제정을 주도했고, 장 책임은 전동화 브레이크 분야 특허 창출과 기술 내재화 성과를 인정받았다. HL클레무브의 한재현 팀장도 자율주행 인지 센서 중 고성능 코너 레이더 핵심 기술 개발 공로로 국무총리표창을 수상했다.
HL만도와 HL클레무브는 현재까지 국내외 총 1만여 건의 특허·실용신안을 확보했다.
chanw@newspim.com