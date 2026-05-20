경찰, 선거운동 돌입에 경비 단계 상향…21일부터 '경계강화'

투표 당일 최고 단계 '갑호비상' 발령

20일부터 24시간 선거통합상황실 운영

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = '6·3 지방선거' 공식 선거운동 기간이 코 앞으로 다가온 가운데 경찰도 경비 단계를 끌어올리며 치안 관리에 나섰다.

경찰청은 오는 21일부터 경찰 비상근무 단계 중 2단계에 해당하는 '경계강화'를 발령한다고 20일 밝혔다. 경계강화는 평시 수준에서 출동 대기 및 정보 수집을 강화하는 단계다.

경찰청 [사진=뉴스핌DB]

경찰은 사전 투표 기간인 오는 29일부터 30일까지는 비상근무 3단계인 '병호비상'을 발령한다. 병호비상에서는 특별한 경우를 제외하고 경찰 연가 사용이 억제되며 가용 경찰 인력 30%가 동원된다.

경찰은 선거 당일인 오는 6월 3일에는 최고 비상근무 단계인 '갑호비상'을 발령한다. 갑호비상에서는 가용 경찰 인력 100%가 동원된다. 모든 경찰관 연가 사용도 중지되고 지휘관과 참모는 현장에 위치해 정착 근무해야 한다.

경찰은 이날부터 6·3 지방선거 개표가 끝날 때까지 선거통합상황실을 24시간 운영한다. 선거통합상황실은 경찰청과 18개 시·도경찰청은 물론이고 전국 261개 경찰서에 마련된다. 통합상황실은 ▲주요 인사 신변 보호 ▲유세장 안전 확보 ▲투·개표소 경비 및 투표함 회송 등 모든 선거 경비 안전 활동을 상시 관리한다.

경찰청은 지난 17일 오후부터 정청래 더불어민주당 대표와 장동혁 국민의힘 대표에 대해 당측과 협의해 '전담 신변보호팀'을 조기 가동했다. 선거 후보 거리 유세시에는 경찰서별로 후보자 안전팀을 운영하고, 인파로 인한 안전사고 예방과 단체간 마찰 방지 등 경비·안전 활동을 벌인다.

투표소에는 담당 지역경찰과 연계해 순찰하고, 투표함 회송시에는 노선별로 경찰관을 배치해 회송을 방해하는 행위를 차단한다. 개표소는 담당 경찰서장이 현장 지휘하며 개표 방해 행위 등 우발상황에 대비한다. 투·개표소와 유세 현장에는 경찰기동대를 적극적으로 배치해 각종 선거 방해 행위에 대응한다.

krawjp@newspim.com