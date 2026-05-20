울진해경, 경북북부앞바다 안전사고 '주의보' 발령...예찰 강화

AI 핵심 요약beta
- 울진해경이 20일 경북 북부 앞바다에 연안 안전사고 위험 주의보를 발령했다
- 이번 조치는 풍랑특보에 따른 것으로 강한 동풍과 최고 4m 파고, 너울성 파도가 예보됐다
- 울진해경은 해안가와 갯바위 등 순찰을 강화하고 낚시객·행락객에게 출입 자제를 당부했다
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[울진·영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 울진과 영덕 등 경북 북부 앞바다에 20일 오전 6시를 기해 연안 안전사고 위험 '주의보'가 발령됐다. 울진해경이 취약지를 중심으로 예찰을 강화했다.
주의보는 기상 특보 해제까지 이어진다.
울진해양경찰서에 따르면 이번 주의보 발령은 해당 해역에 내려진 풍랑특보에 따른 조치이다.
기상청에 따르면 20일 이른 새벽부터 동해안 해안가와 해상을 중심으로 최대 풍속 초속 16m 이상 강한 동풍이 불면서 최대 4m의 높은 물결이 일 것으로 전망했다. 또 당분간 지속적인 너울이 연안에 도래할 것으로 예측했다.
울진해경은 해안가와 갯바위 도보 순찰 등 안전관리 활동을 강화했다.
울진해경 관계자는 "해안가, 갯바위, 방파제 등 추락 주의 예방 점검을 중점으로 안전 계도를 강화했다"며 "해안가나 갯바위, 방파제 등에서는 특히 갑작스러운 돌풍 또는 너울성 파도로 인해 안전사고를 당할 수 있으므로 낚시객이나 행락객은 출입을 자제할 것"을 독려했다.
nulcheon@newspim.com