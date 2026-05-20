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'가치동행' 내건 인태연號 소진공…"AI·상권·금융으로 소상공인 살릴 것"

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  • 소상공인시장진흥공단이 20일 인태연 이사장 취임 100일을 맞아 소상공인을 지역 핵심 경제·문화 주체로 재정립하는 '가치동행 프로젝트'를 발표했다.
  • 소진공은 S-GDP 지표와 6대 중점과제를 통해 상권·금융·AI·데이터를 연계한 종합 지원과 공실·젠트리피케이션 대응, 적정 임대료 제시 방안을 추진한다.
  • 포용금융 확대, 경영안정바우처·재도전 지원, 디지털 전환·데이터 플랫폼 고도화를 통해 민생경제 회복과 소상공인 생태계 혁신을 모색한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

취임 100일 기자간담회서 '소상공인 가치동행 프로젝트' 발표
상권활성화·포용금융·재도전·AI 전환 등 '6대 중점과제' 제시
"S-GDP 구축·경영안정바우처 추진…현장 중심 혁신 강화"

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 소상공인시장진흥공단이 인태연 이사장 취임 100일을 맞아 소상공인을 단순 지원대상이 아닌 지역사회의 핵심 경제·문화 주체로 재정립하는 '가치동행 프로젝트'를 본격 추진한다. 인공지능(AI)·디지털 전환과 상권 활성화, 포용금융 확대 등을 통해 민생경제 회복과 소상공인 생태계 혁신을 동시에 추진하겠다는 구상이다.

인 이사장은 20일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 취임 100일 기자 간담회를 열고, 이런 내용을 담은 '소상공인 가치동행 프로젝트' 추진 방향을 발표했다.

인태연 소상공인시장진흥공단 이사장은 20일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 취임 100일 기자 간담회를 진행했다. [사진=소진공] 2026.05.20 rang@newspim.com

◆ 소상공인, 지원대상 아닌 가치 주체"…6대 과제 본격화

이번 프로젝트에는 소상공인을 지역사회를 지탱하는 '가치의 주체'로 보고, 기관 혁신과 주요 사업 전반에 이를 반영하겠다는 정책 의지를 담았다. 소진공은 인 이사장 취임 이후 '소상공인의 가치 소진공이 같이 만듭니다'라는 신규 슬로건을 도입하고, 소상공인의 경제·사회·문화적 가치를 체계적으로 발굴·확산하는 데 집중하고 있다.

특히 소진공은 소상공인의 경제적 기여도를 계량화하기 위해 '소상공인 총생산지표(S-GDP)' 구축에 나선다. 소상공인이 일정 기간 동안 창출하는 총부가가치와 함께 지역 공동체 유지, 골목 안전망, 지역 문화자산 보존 등 생태적 기여를 함께 반영하는 지표를 마련할 계획이다. 소상공인의 가치를 정량화해 정책 설계와 예산 논의에 활용할 수 있는 기초를 다지겠다는 의지다.

올해 소진공이 추진하는 6대 중점 사업추진과제는 ▲문화·관광 연계 상권 활성화 ▲로컬 창업 및 글로벌 진출 지원 ▲금융 사각지대 해소와 포용금융 ▲경영 위기 소상공인 재도전 지원 ▲AI·디지털 경쟁력 강화 ▲맞춤형 정책서비스 제공이다. 상권·금융·재도전·AI·데이터를 유기적으로 연계해 소상공인의 생애주기 전반을 지원하는 종합 패키지로 설계했다는 평가다.

상권 활성화 분야에서는 글로컬상권 6곳, 로컬거점상권 10곳, 유망골목상권 50곳을 선정해 지역 문화·관광자원과 연계한 특화 상권 조성에 나선다. 디지털 온누리상품권은 올해 5조5000억원 발행을 목표로 하고, 평시 7%이던 디지털 상품권 할인율을 명절·동행축제 등 특수기간에는 10%까지 높여 지역 내 소비를 촉진한다. 전통시장 화재 대응 시스템 고도화, 가격·품질 정보 공개 확대 등을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 동네상권 환경도 함께 만들 계획이다.

창업·스케일업 지원 측면에서는 '모두의 창업 프로젝트'를 통해 올해 3000개 로컬 창업가를 발굴한다. 이어 강한소상공인 육성사업과 립스(LIPS) 프로그램으로 성장 잠재력이 높은 소상공인을 선별해 자금·멘토링·사업화 지원을 패키지로 제공한다. 수출 유망 소상공인 100개사를 선정해 최대 1억원 규모 사업화 자금과 수출특화 교육·판로 지원 등을 묶어 지원하는 등 'K-소상공인'의 글로벌 진출도 적극 돕는다.

인태연 소상공인시장진흥공단 이사장은 20일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 취임 100일 기자 간담회를 진행했다. [사진=소진공] 2026.05.20 rang@newspim.com

금융 부문에선 포용금융 확대에 방점을 찍었다. 소진공은 중·저신용자 전용 '신용취약자금' 공급 규모를 올해 6000억원으로 확대하고, 카드매출·공공요금 납부내역 등 비금융 정보를 활용하는 대안평가모형을 도입해 금융 사각지대를 줄인다는 방침이다. 비수도권 소재 소상공인에 우대금리를 적용해 지역 간 금융격차 완화에도 힘을 싣는다. 아울러 정책자금 브로커를 차단하기 위한 전담 신고센터를 운영해 공정한 금융지원 환경을 조성할 계획이다.

경영 위기 소상공인 지원을 위한 안전망도 한층 강화한다. 연매출 1억400만원 미만 소상공인 230만명을 대상으로 최대 25만원을 지원하는 '경영안정바우처'를 도입해 전기·수도·가스 요금, 4대 보험료, 차량 연료비, 전통시장 화재공제료 등 고정비 부담을 줄여준다. 점포철거비 지원 한도는 기존 최대 400만원에서 600만원으로 상향하고, 회생법원 내 소상공인 전용 개인회생·파산 '패스트트랙'을 확대해 보다 신속한 재기 지원도 뒷받침한다.

AI·디지털 전환은 교육·멘토링과 스마트 기술 보급을 중심으로 추진한다. 소진공은 온라인 교육과 AI 상생협업 교육 등을 통해 올해 7만5000명을 지원하고, 멘토링 2000개사·사업화 지원 687개사를 목표로 하고 있다. 배리어프리 키오스크·스마트미러·서빙로봇·매출분석 소프트웨어 등 스마트 기술 1만6000개를 사업장에 제공해 인력·시간이 부족한 점포의 경영 효율을 높이고, 디지털 경쟁력을 끌어올린다는 구상이다.

데이터·플랫폼 기반 맞춤형 서비스 확대도 '가치동행' 프로젝트의 중요한 축으로 세웠다. 소진공은 빅데이터 플랫폼 '소상공인365'와 통합 정책 플랫폼 '소상공인24'를 고도화해 AI 기반 정책 추천과 경영진단 서비스를 제공한다. 소상공인365를 통해 정책·법률·상권 정보와 경영 컨설팅을 맞춤형으로 제공하고, 소상공인24에서는 매출·지원이력·업종·지역 등을 분석해 각 점포에 적합한 지원사업과 금융상품을 자동으로 안내하는 기능을 강화하고 있다.

인 이사장은 "소상공인은 가게를 운영하는 경제주체이면서 우리 사회의 골목을 밝히고 지역공동체를 지켜내는 소중한 존재"라며 "소상공인의 가치를 높이는 일이 곧 민생경제를 살리는 길이라는 생각으로 현장에서 답을 찾고, 정책의 성과로 증명해 나가겠다"고 강조했다.

소상공인시장진흥공단 전경 [사진=소상공인시장진흥공단] 2021.02.08 jsh@newspim.com

◆ 공실·젠트리피케이션 정조준…"도시 핵심 공간으로 접근"

이날 인 이사장은 최근 심화하는 지역 상권 공실 문제와 관련해 "공실 문제는 혁명적으로 접근하지 않으면 해결이 어렵다. 상권을 단순한 점포 집합이 아니라 도시의 핵심 생활공간으로 보고 접근해야 한다"며 "장사가 안 돼 공실이 생긴 공간에 같은 방식으로 점포만 다시 채워 넣어서는 해결이 안 된다. 공공시설이나 생활문화 공간 등 다양한 기능을 담는 방향으로 상권 구조 자체를 재설계할 필요가 있다"고 말했다.

이어 그는 최근 한국부동산원·지역상권학회와 체결한 업무협약(MOU)을 언급하며 "부동산원은 전국 부동산 데이터를, 지역상권협회는 상권 연구 역량을, 소진공은 정책 집행과 현장 네트워크를 갖고 있다"며 "이번 MOU는 데이터·정책·학술 세 영역이 결합해 공실과 상권 문제를 종합적으로 분석하고 대안을 마련하는 첫 시도"라고 설명했다. 그러면서 "이번 협약이 안정적으로 자리잡으면 다른 기관과의 협력도 넓혀 상권 문제를 집중 논의하고 해법을 만드는 논의 구조를 만들어가겠다"고 덧붙였다.

상가 임대료와 젠트리피케이션 문제에 대해서도 언급했다. 인 이사장은 상가임대차보호법의 '환산보증금' 제도를 거론하며 "보호 대상에서 벗어난 상가에서는 임대료를 사실상 마음대로 올릴 수 있는 구조가 남아 있다"며 "환산보증금 기준을 손봐야 한다는 요구를 해왔지만, 아직 풀리지 않은 숙제"라고 말했다. 또 "국가와 지자체가 상권을 살려놓으면 자본이 들어와 임대료가 급등하는 젠트리피케이션도 큰 고민"이라며 "프랑스처럼 공공이 빈 점포를 매입해 개발·재임대하면서 가격 상승을 완화하는 모델 등 해외 사례를 참고해 고민하고 있다"고 설명했다.

14일 개최된 '민생경제 회복 및 상권 활성화를 위한 업무협약식'에서 이헌욱 한국부동산원 원장(왼쪽부터), 인태연 소상공인시장진흥공단 이사장, 성창수 한국지역상권학회 회장이 기념촬영을 하고 있다. [사진=한국부동산원]

이에 인 이사장은 소진공이 보유한 빅데이터를 활용해 '적정 임대료'를 제시하는 방안도 구상하고 있다. 그는 "내부 빅데이터실에 특정 지역 상권의 적정 임대료를 계산해보라고 하니 수치가 나오긴 나온다"며 "강제할 수 있는 성격은 아니지만, 창업을 준비하는 분들이 '이 상권에서 이 정도 임대료면 감당 가능한지'를 미리 가늠해볼 수 있도록 참고 자료를 제공하는 수준은 고민해볼 수 있다"고 말했다.

현장 행보에 대해서는 "우리 업무가 아니라고 선을 긋지 말고, 관련 기관이나 지자체와 연결해서라도 최대한 해결 방안을 찾으라고 직원들에게 강조하고 있다"며 "현장에서 민원을 들을 때는 해당 지자체 담당자를 꼭 함께 자리하게 한다. 지자체가 움직이면 금세 풀릴 일들이 방치되는 경우가 있어, 연결과 조정만으로도 해결되는 사례가 적지 않다"고 했다. 취임 후 전국 전통시장과 골목상권을 돌며 간담회를 진행한 것도 이런 인식에서 비롯됐다는 설명이다.

내부 직원 처우 문제에 관해서는 "소진공 직원들은 코로나 시기 현장에서 가장 힘든 역할을 맡았다"며 "최근 재정당국 인사들을 여러 차례 만나 소진공 직원들이 하는 일에 비해 보수가 너무 낮다는 점을 설명하고 처우 개선 필요성을 전달했다. 직원들이 일한 만큼 정당한 대가를 받고, 성과가 제대로 평가받을 수 있도록 노력하겠다"고 공언했다.

소상공인 데이터 플랫폼 '소상공인365'와 관련해서는 민간 플랫폼과의 경쟁보다 협력을 전면에 내세웠다. 인 이사장은 "민간 플랫폼과 기능이 겹친다는 지적도 있지만, 민간과 경쟁하기보다 데이터 공유·연계 중심으로 역할을 나누는 것이 더 중요하다고 본다"고 말했다. 소진공은 소상공인들의 동의를 얻어 실시간에 가까운 매출·상권 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 정책 추천과 경영 분석 기능을 한층 고도화한다는 방침이다.

새벽배송 규제 논란과 관련해서는 "단순히 특정 기업의 독과점 문제를 넘어, 대기업 새벽배송을 무분별하게 풀어주면 시장 전체를 전쟁터로 만들 수 있다"며 "영향을 받는 소상공인과 자영업자, 전문가 의견을 충분히 듣고 매우 신중하게 접근해야 한다"고 했다. 다만 "소진공이 별도의 협의체를 만들기보다는 현장의 목소리와 우려를 전달하는 역할에 집중하겠다"며 "정책 결정 과정에서는 이해당사자와 전문가 논의가 먼저 이뤄져야 한다"는 입장을 밝혔다.

rang@newspim.com 

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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