두산로보틱스, 유럽지사 프랑크푸르트 이전…현지 서비스 강화

AI 핵심 요약beta
- 두산로보틱스가 유럽지사를 프랑크푸르트로 이전하고 20일 개소식을 열었다
- 새 지사를 서비스·교육·쇼룸 거점으로 운영하며 부품 상시 비치와 대체 로봇 투입 등 현지 대응을 강화했다
- 월 2회 이상 정기 교육과 라이브 리페어를 제공하고 상용 로봇 솔루션 시연·애플리케이션 센터 구축을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 두산로보틱스가 독일 뒤셀도르프에 있던 유럽지사를 프랑크푸르트로 이전했다. 20일 개소식에는 유럽 협력사, 고객사, 로봇 관련 협회, 현지 미디어 등 200여 명이 참석했다.
지난해 독일, 프랑스, 네덜란드 등 유럽 주요 국가의 시스템 통합(SI) 업체 및 딜러사와 파트너십을 구축한 두산로보틱스는 이번 이전으로 영업 중심의 거점에서 벗어나 서비스, 교육, 쇼룸 기능을 현지에서 직접 운영하는 체계를 갖추게 됐다.
서비스 범위를 개별 부품 단위 교체까지 확대하고 필요한 부품과 수리 장비를 현지에 상시 비치한다. 수리 교육도 현지에서 직접 진행해 대응 속도를 높인다. 고객 로봇에 문제 발생 시 즉시 대체 로봇을 현장에 투입해 가동 공백을 최소화할 방침이다.
교육은 고객사와 SI 업체를 대상으로 초급·중급·고급 과정을 월 2회 이상 정기 운영한다. 실제 제품을 분해하고 수리하는 '라이브 리페어(Live Repair) 교육'도 새롭게 도입한다.
개소식에서는 팔레타이징, 머신텐딩, AI 비전 기반의 픽앤플레이스, 칵테일 제조 등 상용화된 로봇 솔루션을 시연했다. 두산로보틱스는 쇼룸을 통해 이 솔루션들을 상시로 경험할 수 있도록 하고, 고객이 현지 엔지니어들과 함께 맞춤형 로봇 솔루션을 개발할 수 있는 '애플리케이션 센터'도 구축할 계획이다.
chanw@newspim.com