재경부 "외환시장 24시간 모니터링...필요시 조치 취할 것"

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허장 제2차관 '외환시장 간담회' 주재

중동 전쟁 장기화로 외환시장 불확실성

외환시장 변동성, 투기성 거래 우려

경상수지 흑자, 외환시장 안정 기대

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 중동 전쟁 장기화 등 대외 불확실성 확대에 따른 외환시장 변동성을 24시간 모니터링하고 필요시 조치를 취하겠다는 입장을 밝혔다.

허장 재정경제부 제2차관은 20일 정부서울청사에서 주요 외국계은행·증권사 대표 및 총괄 담당자 등이 참석한 가운데 외환시장 간담회를 주재했다.

허장 재정경제부 제2차관이 20일 정부서울청사에서 외환시장 간담회를 주재하고 있다. [사진=재정경제부] 2026.05.20 jongwon3454@newspim.com

이번 간담회에는 골드만삭스, 뉴욕멜론은행, 도이치은행, 모건스탠리 등이 글로벌 투자은행 관계자들이 참석해 최근 외환시장 상황과 대응 방안, 외환·자본시장 발전 방안 등에 대해 의견을 나눴다.

허 차관은 최근 우리 외환시장이 중동 전쟁 협상 지연, 글로벌 인플레이션 우려, 주요국 국채금리 상승 등 대외 불확실성과 외국인 주식 매도에 영향을 받고 있다고 진단했다.

다만 허 차관은 현재 시장 변동성이 한국 경제 펀더멘털에 비해 과도하다고 평가했다. 그는 "시장 변동성 확대가 투기성 거래 증가로 전이되지 않도록 24시간 면밀히 시장 상황을 모니터링하고 있으며 필요시 적절한 조치를 취하겠다"고 강조했다.

참석자들은 한국이 역대 최대 수준의 경상수지 흑자를 기록하고 있는 데다 세계국채지수(WGBI) 정식 편입, 국민연금 뉴 프레임워크(New Framework), 국내주식 복귀계좌(RIA) 등 기존 정책이 외환수급 안정에 기여하고 있다고 평가했다. 특히 중동 전쟁 등 대외 여건이 해소될 경우 외환시장이 안정세를 보일 것으로 전망했다.

최근 외국인 투자자들의 한국 주식 매도에 대해서는 일시적 현상이라는 의견도 제시됐다. 참석자들은 한국 자본시장의 급격한 성장으로 일시적으로 늘어난 한국 주식 보유 규모와 비중을 조정하기 위한 기계적 리밸런싱과 일부 차익실현 성격이 크다는 데 의견을 같이했다.

이 밖에도 현재 진행 중인 외환·자본시장 활성화 방안에 대해서도 의견을 교환했다. 이들은 한국 정부가 짧은 시간 안에 외국인 투자자의 한국 외환·자본시장 접근성을 높였고 외환시장 거래량과 참여기관 증가, 외국인 통합계좌 활용 확대 등 가시적 성과를 거두고 있다고 평가했다.

허 차관은 "한국 외환·자본시장의 편의성을 글로벌 수준으로 높이기 위한 정부 노력을 지속하겠다"고 밝혔다. 그러면서 "대형 기관투자자와 글로벌 연기금 등 주요 외국인 투자자들이 한국의 잠재력을 높게 평가하고 중장기 투자 비중을 확대할 수 있도록 경제 여건과 건전한 금융시장 조성에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

jongwon3454@newspim.com