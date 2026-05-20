청와대, 삼성 사후조정 결렬에 "매우 유감…韓 경제 미칠 우려 고려해 달라"

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"마지막까지 노사 합의 위해 최선 다해 달라"

삼전 노조, 오는 21일부터 18일간 총파업

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 20일 삼성전자 노사가 정부의 사후 조정에서도 합의에 이르지 못하고 최종 결렬되자 유감이라는 입장을 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 언론에 "중앙노동위원회 사후 조정이 결렬된 것에 매우 유감"이라며 "최종 시한 전이라도 한국 경제에 미칠 우려를 고려해 마지막까지 노사 합의를 위해 최선을 다해 주기 바란다"고 당부했다.

청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB]

삼성전자 노동조합과 사측은 성과급 배분 방식 등을 두고 지난 18일부터 중노위 사후 조정 절차에 돌입했다. 사흘간 회의를 이어갔지만, 결국 20일 오전 최종 합의에 이르지 못하고 절차가 종료됐다.

이에 따라 노조 측은 사전에 확보한 쟁의권을 바탕으로 오는 21일부터 6월 7일까지 총 18일간 파업을 강행한다는 방침이다. 노조 측은 이번 총파업에 조합원 약 5만 명이 참여할 것이라고 본다.

지난 15일 삼성전자 DS부문 경영진이 삼성전자노동조합 공동투쟁본부와 만나 대화하는 모습. 사진 왼쪽 위부터 투쟁본부 정승원 국장, 이송이 부위원장, 최승호 위원장, 김재원 국장. 사진 오른쪽 위부터 삼성전자 박용인 사장, 한진만 사장, 전영현 부회장, 김용관 사장 [사진=삼성전자]

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 입장문을 통해 "노동조합은 사후 조정 3일 동안 성실히 임하며 접점을 찾기 위해 최선을 다했다"며 "5월 19일 22시쯤 노동조합은 중앙노동위원회가 제시한 조정안에 동의했지만 사측은 거부 의사를 밝혔다"고 전했다.

삼성전자는 사후 조정 종료에 "매우 안타깝게 생각한다"고 밝혔다. 또 "노조 요구를 그대로 수용할 경우 경영의 기본 원칙이 흔들릴 수 있다고 판단했다. 특히 성과급과 관련해 회사가 상당 부분을 수용했음에도 적자 사업부에까지 과도한 보상을 요구한 점을 받아들이기 어려웠다"고 했다.

pcjay@newspim.com