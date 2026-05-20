한양증권, 올해 말까지 신규 고객 대상 2차 특판 RP 판매

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

우대금리 최대 연 3.4%…총 500억원 규모

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한양증권은 오는 12월 말까지 신규 고객 대상 2차 특판 환매조건부채권(RP) 상품을 판매한다고 20일 밝혔다.

한양증권에 따르면 해당 상품은 최대 연 3.4%의 우대금리를 제공하며, 총 500억원 규모다. 최근 1년간 한양증권 RP 거래이력이 없는 기존 고객도 동일한 우대금리 혜택을 누릴 수 있다.

약정 기간별 우대금리는 세전 ▲28~90일 연 3.2% ▲91~181일 연 3.3% ▲182~365일 연 3.4%다. 중도 환매 시에는 연 1.75%(세전)의 중도환매이율이 적용된다.

[사진=한양증권]

한양증권 4개 리테일 지점(여의도PWM센터·송파RM센터·안산프리미어센터·인천프리미어센터) 방문을 통해 가능할 수 있으나, 판매한도 소진 시에는 상품 판매가 조기 종료될 수 있다. 가입 한도는 개인 최대 10억원, 법인 최대 50억원이다. 한양증권은 향후 비대면 채널로도 판매를 확대할 계획이다.

한양증권 관계자는 "이번 제2차 특판 RP는 고객의 다양한 단기 자금 운용 수요를 적극 반영해 약정 기간에 따라 금리를 차등 적용한 상품"이라며 "앞으로도 고객 니즈에 부합하는 경쟁력 있는 투자 상품 라인업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

RP는 증권사가 보유한 우량 채권을 담보로 설정해 만기 시 약정된 수익률을 지급하는 상품이다. 다만 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며 원금손실 가능성이 있어 투자 시 유의가 필요하다.

rkgml925@newspim.com