[일지] 삼성전자 노사 성과급 조율 불발…21일 총파업 돌입

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중노위 조정안 두고 노사 대립 끝에 사후조정 결렬

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 중앙노동위원회(중노위)의 최종 조정안을 삼성전자 사측이 거부하면서, 삼성전자 최대 노동조합인 초기업노조 삼성전자지부(초기업노조)가 사후조정 종료를 선언하고 예정대로 21일부터 총파업에 돌입한다. 노조는 중노위 절충안에 동의했으나 경영진의 의사결정 지연으로 협상이 결렬됐다고 밝힌 반면, 사측은 '성과 있는 곳에 보상이 있다'는 경영 원칙을 지키기 위한 불가피한 선택이었다며 맞섰다.

20일 업계와 노동계에 따르면, 삼성전자 노사는 성과급 배분 방식을 두고 지난 18일부터 사흘간 중노위 주관으로 2차 사후조정 회의를 이어갔지만 이날 오전 최종 합의에 이르지 못하고 절차가 종료됐다. 이번 사후조정에서는 수조 원의 적자를 기록 중인 파운드리 및 시스템LSI 등 적자 사업부 직원들에게도 대규모 성과급을 보장하는 안을 놓고 노사가 끝내 이견을 좁히지 못한 것으로 알려졌다.

최승호 초기업노조 위원장은 "19일 밤 노조가 중노위 조정안에 동의했으나 사측이 거부해 결국 결렬됐다"며 "오는 21일부터 6월 7일까지 18일간 조합원 5만여 명이 참여하는 총파업을 강행하겠다"고 선언했다. 반면 삼성전자는 적자 사업부에 대한 과도한 보상 요구를 수용할 경우 경영 원칙이 흔들린다며 유감을 표명했다. 양측 모두 파업 기간 중에도 대화와 추가 교섭 가능성은 열어둔 상태다.

다음은 삼성전자 노사의 2026년 임금협상 관련 주요 일지.

◆2월 10일 = 임금·단체협약 타결을 위한 '집중교섭' 돌입

◆2월 13일 = 초기업노조, 임금교섭 중단 공식 선언

◆2월 19일 = 공동교섭단(초기업노조·전삼노·동행노조), 임금교섭 결렬 선언

◆2월 20일 = 공동교섭단, 중앙노동위원회(중노위) 노동쟁의 조정신청서 제출

◆3월 3일 = 중노위, 2차 조정회의서 '조정 중지' 결정. 공동교섭단은 공동투쟁본부로 전환

◆3월 9일 = 공동투쟁본부, 전체 조합원 대상 쟁의행위 찬반 투표 실시

◆3월 18일 = 쟁의행위 투표 결과 93.1%의 찬성으로 가결. 공동투쟁본부 쟁의권 확보

◆3월 23일 = 노조, 양일간 전영현 대표이사 부회장과 교섭 관련 미팅

◆3월 25일 = 노사, 임금교섭 재개

◆3월 27일 = 삼성전자, 사내 공지문 발표 "업계 최고 수준 보상 보장하기 위한 '특별 포상' 안건 제안했다"

◆4월 9일 = 삼성전자, 내부 직원의 개인정보 무단 이용·노조 가입 여부 식별 및 블랙리스트 작성 시도 의혹 관련 경찰 고소장 접수

◆4월 17일 = 초기업노조, 창사 이래 첫 공식 과반노조 출범 선언

◆4월 23일 = 삼성전자 노조 공동투쟁본부, 평택사업장 앞 투쟁 결의대회 개최

◆5월 4일 = DX(디바이스경험) 부문 중심 동행노조, 공동투쟁본부 이탈

◆5월 7일 = 삼성전자 전영현 부회장·노태문 사장 등 사장단 18인 대국민 사과문 발표. "경영진 모두가 책임있는 자세로 임하겠다"

◆5월 8일 = 고용노동부 경기지방고용노동청 면담 및 노사정 미팅 진행. 노사, 사후조정 절차 수용

◆5월 11~13일 = 중노위 주관 1차 사후조정 최종 결렬

◆5월 14일 = 삼성전자 사측, 노조에 추가 대화 제안

◆5월 15일 = 삼성전자 사장단 대국민 사과문 발표 후 평택사업장 방문해 노조에 추가 대화 제안. 김영훈 노동부 장관도 평택사업장 찾아 노조 면담

◆5월 16일 = 이재용 회장 대국민 사과. 사측 대표교섭위원 교체 후 노사 교섭 재개

◆5월 18일 = 법원 '삼성노조 위법쟁의 가처분' 일부 인용 및 중노위 주관 2차 사후조정 시작

◆5월 20일 = 중노위 주관 2차 사후조정 지속 후 최종 결렬

◆5월 21일 = 노조 총파업 예정일 (6월 7일까지 18일간)

[AI 인포그래픽=김아영 기자]

aykim@newspim.com