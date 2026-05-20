지오닉스, AI 데이터센터용 차세대 UPS 시제품 개발 완료

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SiC 반도체 적용…효율 96% 이상·발열량 30% 감소

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 에이루트의 UPS(무정전 전원장치) 전문 자회사 지오닉스가 AI 데이터센터용 차세대 UPS 시제품 개발을 완료했다고 20일 밝혔다.

이번 시제품은 지난해 특허 등록을 마친 객체 지향 DSP(디지털 신호 처리) 기반 고효율 UPS 기술을 적용한 제품이다. 기존 Si(실리콘) 반도체 대신 SiC(실리콘 카바이드) MOSFET(반도체 전계효과 트랜지스터)를 활용해 입출력 변압기가 필요 없는 구조로 설계했다.

지오닉스는 현재 시제품 테스트를 진행 중이며 연내 테스트를 마치고 내년 제품을 출시할 계획이다. 신제품은 30kW(킬로와트)부터 120kW까지 모듈 방식으로 출력을 확장할 수 있으며, UPS 효율은 96% 이상이다. 발열량도 기존 대비 30%가량 감소해 데이터센터 운영비에서 높은 비중을 차지하는 공조 및 냉각 비용을 절감할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

에이루트 로고. [사진=에이루트]

지오닉스 관계자는 "차세대 제품은 분산제어 구조로 운영·유지보수 효율성이 높아졌을 뿐 아니라 전력 손실을 최소화하고 모듈화로 최대 출력 120kW까지 대응 가능하다"고 말했다.

대용량 제품과 함께 5kW급 소형 UPS 개발도 병행하고 있다. 공공 분야에서 저전력 UPS 수요가 증가하는 가운데 지오닉스는 특허 기술을 기반으로 한 소형화 제품 개발을 추진 중이다. 대용량과 소형 제품을 동시에 출시해 조달 시장을 포함한 제품 포트폴리오를 다각화할 계획이다.

이 관계자는 "대용량 UPS에 이어 소형화 UPS 개발도 병행해 제품 포트폴리오를 다각화하고 국내 조달시장 공략도 진행할 계획"이라고 밝혔다.

dconnect@newspim.com