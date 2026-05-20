코오롱인더, 발명의 날 '대통령 표창' 수상...고기능성 핵심소재 개발

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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 코오롱인더스트리(대표이사 허성)는 지난 19일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 개최된 제61회 발명의 날 기념식에서 대통령 표창을 받았다고 20일 밝혔다.

코오롱인더스트리는 고기능성 핵심소재 개발과 특허권 확대를 바탕으로 국가 산업 발전에 기여한 공로를 인정받아 이번 표창을 수상했다.

1957년 국내 최초로 나일론 생산에 성공한 코오롱인더스트리는 지난 70년간 아라미드, 디스플레이용 필름, 타이어코드, 석유수지 등 산업 핵심소재의 개발을 선도해왔다. 최근에는 수소연료전지, 친환경 기술 등 미래 첨단 기술 확보에도 속도를 내고 있다.

코오롱인더스트리가 19일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 개최된 제61회 발명의 날 기념식에서 대통령 표창을 받았다. 사진은 코오롱인더스트리 허성 사장이 직원들과 함께 수상을 축하하는 모습 (앞 열 왼쪽부터 코오롱인더스트리 이병인 전무, 허성 사장, 하철오 지식재산팀장) [사진=코오롱인더]

코오롱인더스트리는 이날 행사에서 수소연료전지의 핵심인 수분제어장치와 고분자전해질막(PEM)을 선보였다. 수분제어장치는 수소연료전지 내에서 온도와 습도를 조절하는 핵심 부품으로 코오롱인더스트리가 2006년 세계 최초로 개발했다.

이 제품은 현재 50% 이상의 글로벌 시장 점유율을 기록하고 있다. 고분자전해질막 역시 회사의 독자 기술로 개발된 제품으로 산소와 수소를 분리하는 분리막 역할을 하는 핵심소재다. 두 제품 모두 막전극접합체(MEA)와 함께 국가핵심기술로 선정됐다.

허성 코오롱인더스트리 사장은 "이번 대통령 표창은 코오롱인더스트리가 오랜 기간 축적해온 기술 혁신과 지식재산 경쟁력을 대외적으로 인정받은 성과"라며 "앞으로도 고부가 소재 개발과 지식재산권 창출을 통해 국가 산업 경쟁력 강화 및 미래 성장동력 확보에 기여하겠다"고 말했다.

tack@newspim.com