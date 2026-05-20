전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.05.20 (수)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

금융당국 '중복상장 원칙 금지' 재확인…PE·VC "IPO 막힐 것"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국거래소가 20일 중복상장 제도개선 세미나를 열어 규제 방향과 주주 동의 의무화를 놓고 공방이 벌어졌다.
  • 시장에선 중복상장이 코리아 디스카운트 원인이라며 MoM 도입과 강한 규제를 주장하는 측과, 과도한 규제가 IPO·모험자본 회수를 위축시킨다는 우려가 맞섰다.
  • 금융당국은 투자자 신뢰 회복을 위해 중복상장 원칙 금지·예외 허용 기조를 유지하고 주주 보호 중심으로 기준안을 마련하겠다고 밝혔다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융위 "중복상장 원칙 금지·예외 허용은 자본시장 신뢰 회복 방향"
MoM 도입 주장에 IPO·VC 업계 "기업 성장동력 약화 우려"

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 금융당국이 '중복상장 원칙 금지·예외 허용' 방안을 추진하는 가운데, 자회사 중복상장을 둘러싸고 투자자 보호와 모험자본 회수시장 위축 우려가 정면충돌했다. 다만 금융당국은 투자자 신뢰 회복을 위해 중복상장에 대한 원칙 금지·예외 허용 기조를 유지하겠다는 입장을 재확인했다.

한국거래소는 20일 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 '중복상장 제도개선 의견수렴을 위한 세미나'를 개최했다. 이날 세미나에서는 중복상장 규제 방향과 모회사 일반주주 동의 의무화 여부를 둘러싸고 자본시장 참여자 간 치열한 공방이 이어졌다.

중복상장은 모회사 핵심 사업부를 떼어내 자회사를 상장하는 과정에서 기존 주주가치가 훼손될 수 있다는 점에서 대표적인 '쪼개기 상장' 사례로 지목돼왔다. 이에 금융당국은 오는 7월 시행을 목표로 신규 중복상장을 원칙적으로 제한하고 예외적으로만 허용하는 내용의 제도 개선안을 마련 중이다.

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소가 20일 서울 여의도 한국거래소 컨퍼런스홀에서 '중복상장 제도개선 의견수렴을 위한 세미나'를 개최했다. 2026.05.20 rkgml925@newspim.com

◆ "지배력 유지용 상장 구조"…MoM 도입 주장

김형균 차파트너스 본부장은 "한국의 중복상장 구조가 코리아 디스카운트의 원인 중 하나"라며 "신규 중복상장은 원칙적 금지, 예외적 허용은 코리아 디스카운트 해소를 위해 가장 중요한 과제"라고 밝혔다.

그는 "지배주주가 최소한의 지분으로 계열 회사 전체에 대한 지배력을 극대화하면서 지배력 손실 없이 자금을 조달하는 구조가 반복되고 있다"며 "중복상장 구조는 모회사와 자회사 이사회가 각 회사 이익보다 그룹 전체 이익 중심으로 움직이기 쉽다"고 지적했다.

김 본부장은 자회사 상장 시 모회사 일반주주에게 단순 우선청약권이 아닌 자회사 지분 자체를 배분하는 방식이 대안이 될 수 있다고 강조했다. 그는 "모회사가 보유한 자회사 지분을 모회사 주주에게 나눠주면서 기업공개(IPO)를 하면 사실상 인적분할과 같은 효과가 난다"며 "벤처캐피털(VC)이나 사모펀드(PE)의 지분은 아무런 영향이 없다"고 말했다.

이어 "디테일에 있어서는 앞으로 더 많은 논의가 필요하지만, 큰 틀에서 현재 중복상장 구조가 방치되고 늘어나는 경우 코리아 디스카운트 해소는 결코 불가능하기 때문에 강한 처방이 필요하다"며 "전면적인 주주 동의 의무화가 필요하고, 소수주주 다수결(MoM) 제도가 바람직하다"고 주장했다.

MoM 제도는 최대주주 등을 배제하고 일반주주(소수주주)의 과반 동의를 받는 방식이다. 미국·영국·홍콩 등 주요 자본시장에서 소수주주 보호 장치로 활용되고 있지만, 부결 가능성이 높고 비용 부담이 크다는 한계도 지적된다.

◆ IPO·PE·VC "과도한 규제, 투자 회수시장 위축"

반면 IPO 업계와 PE·VC 업계에서는 지나친 규제가 기업 성장과 투자 회수 시장을 위축시킬 수 있다는 우려를 제기했다.

김경순 대신증권 IPO본부장은 "기업은 끊임없이 발전하고 새로운 기회를 모색하며 투자를 벌이는데, 자기자본을 통해 하기는 어려운 부분"이라며 "결과적으로 외부의 자금을 함께 가져가면서 기업이 성장하지 못한다면 기업이 새로운 산업에 투자하려는 의지가 떨어지지 않겠느냐"고 물었다.

김 본부장은 "단기적으로 매매차익을 실현하는 시장에선 임시 주주총회에 대한 기대가 낮다"며 "주주 동의 절차에 대한 정당성과 충분한 소통은 필요하다고 보지만, 참여하지 않는 것을 반대로 규정해 전체적으로 몇 % 이상 동의를 구하게 요한다면 실질적으로는 할 수가 없는 규제"라고 반박했다.

그러면서 그는 "거래소가 계층 상장 계열 분리 등 중복상장과 관련해 충분히 검토하고 있었기 때문에 이사회를 중심으로 하되 필요시에는 사전 판단에 따라 부분적으로 주주의 동의를 요구하는 것이 맞지 않겠나 생각한다"고 덧붙였다.

임신권 IMM PE 최고법률책임자(CLO)는 "중복상장 규제와 관련한 문제 제기 자체는 타당하지만 예외 인정으로 엄격하게 운영하다 보면 사실상 금지되는 쪽으로 운영될 수밖에 없다"며 "중복상장 규제 때문에 IPO 자체가 막히면 투자 자체가 막히는 효과가 생길 것"이라고 우려했다.

고광녕 키움인베스트먼트 본부장 역시 "중소·중견 기술기업은 모험자본을 통해 성장하는 과정을 거치고 있다"며 "방향이 정해지면 속도가 중요한데, 엄격한 규제들은 속도를 저해하는 요인이 될 것"이라고 말했다.

◆ 당국, 원칙 금지·예외 허용 유지…"중복상장은 신뢰 문제"

금융당국은 투자자 신뢰 회복을 위해 중복상장 규제 강화 필요성을 재차 강조했다. 고영호 금융위원회 자본시장과장은 "이번 정부의 자본시장에 대한 정책 방향은 명확하다"며 "국민이 믿고 투자할 수 있어야 하고 그러기 위해서는 투자했을 때 기업 성장의 과실을 공정하게 향유할 수 있고 그게 재투자로 이어지고 기업이 성장하는 상생의 자본시장"이라고 강조했다.

고 과장은 "단순히 특정 거래 구조에 대한 규제가 아니라 자산 시장의 신뢰 문제로 중복상장에 접근하고 있다"며 "그런 측면에서 원칙 금지·예외 인정의 기조로 가는 것이 자본시장의 신뢰를 회복하는 것"이라고 짚었다.

또한 그는 "결국 이 문제는 우선순위의 문제"라며 "단순히 중복상장이 그동안 관행이었고 기업 성장에 필요하다는 얘기로는 우선순위가 입증되지 않는다"고 선을 그었다.

고 과장은 "투자했는데 기업의 핵심 성장 동력이나 미래 이익이 갑자기 다른 시장으로 이전된다면 투자자가 시장을 믿고 투자할 수 있겠는가"라며 "주주 보호의 충분성을 어떻게 보여주는가로 함께 고려돼야 자본시장에 대한 신뢰 문제와 연결될 수 있다"고 주장했다.

임흥택 한국거래소 유가증권시장본부 상무는 "주주 보호 필요성을 기본 원칙으로 가져가되 어떤 방안에서 다양한 사안을 단순화시킬 수 있는지 면밀히 검토하고 빠른 시일 내에 좋은 결과로써 기준안을 마련할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

rkgml925@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
사진
삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동