심플랫폼, 신양화학에 AI 플랫폼 공급

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2026 경기형 스마트공장 구축지원사업 수주

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 산업용 AI 전문기업 심플랫폼이 샷시 제조기업 신양화학의 스마트공장 구축 사업을 수주했다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 '2026 경기형 스마트공장 구축지원사업'의 일환으로 추진되며, 심플랫폼은 자사의 산업용 AI 플랫폼 'NUBISON AX'를 민간 구독형 서비스 형태로 공급할 예정이다.

회사에 따르면 'NUBISON AX'는 산업 현장의 다양한 설비와 데이터를 통합 연계하고 AI 기반 분석·예측 기능을 제공하는 플랫폼이다. 클라우드 기반 구독형 서비스로 제공돼 초기 인프라 구축 비용과 운영 부담을 낮추면서도 제조기업이 AI 기반 생산 체계를 빠르게 도입할 수 있도록 지원한다.

심플랫폼 로고. [사진=심플랫폼]

신양화학은 PVC 창호 프로파일 제조기업으로 '바른샤시' 브랜드를 운영하며 전국 대리점망을 기반으로 창호 자재를 공급하고 있다. 이번 사업을 통해 제조 현장의 데이터를 실시간으로 수집·분석하고 공정 운영의 가시성을 높여 나갈 계획이다.

심플랫폼 임대근 대표는 "제조 현장의 데이터와 AI를 실제 운영 체계에 연결하는 산업용 AI 서비스를 통해 국내 제조업의 전환을 뒷받침해 나가겠다"고 밝혔다.

심플랫폼은 'NUBISON'을 기반으로 제조 현장의 데이터 수집·분석·운영 체계를 고도화하고 있으며, 산업 현장 중심의 AI 구현을 지원하는 기업으로 입지를 강화해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com