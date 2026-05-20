빗길 대전 남부순환고속로서 사료운반차 전도…운전자 부상

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 20일 오전 10시 45분쯤 대전 남부순환고속도로 서대전 방향 구봉터널을 지난 지점에서 사료운반차 1대가 넘어지는 사고가 발생했다.
이 사고로 운전자가 다쳐 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
경찰은 당시 내린 비로 차량이 미끄러지면서 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
gyun507@newspim.com
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[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 20일 오전 10시 45분쯤 대전 남부순환고속도로 서대전 방향 구봉터널을 지난 지점에서 사료운반차 1대가 넘어지는 사고가 발생했다.
이 사고로 운전자가 다쳐 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다. 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
경찰은 당시 내린 비로 차량이 미끄러지면서 사고가 난 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.
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