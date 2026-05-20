행안부-대한상의, 지역·기업 잇는 상시협력체계 구축…지방소멸 함께 대응

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부와 대한상공회의소가 지방소멸 위기 극복과 지역균형발전을 위한 민관 상시협력체계를 본격 가동한다. 지역 수요에 맞춘 기업 사회공헌사업을 발굴하고, 지방정부와 기업을 연결하는 협업 플랫폼도 구축할 계획이다.

행정안전부는 20일 서울에서 열린 대한상공회의소 ERT(Entrepreneurship Round Table·신기업가정신협의회) 'Member's Day' 행사에서 지역 상생발전을 위한 업무협약 체결 사실을 공표하고 협력사업 추진 계획을 발표했다.

15일 오후 대한상공회의소에서 열린 지역 상생발전을 위한 협력체계 구축 업무협약식에서 윤호중(왼쪽) 행정안전부 장관과 최태원 대한상의 회장이 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=행안부]

이번 협약은 지난 15일 윤호중 행정안전부 장관과 최태원 대한상공회의소 회장이 체결한 업무협약의 후속 조치다. 행사에는 김민재 행정안전부 차관과 최태원 회장, 대한상의 ERT 리더스클럽 소속 기업인들이 참석했다.

행정안전부와 대한상공회의소는 협약을 통해 지역 활력을 높이기 위한 '민관 상시 협업 기반'을 구축하기로 했다. 행안부는 지방정부의 협업 수요를 발굴하고, 대한상의는 회원사를 중심으로 지역 맞춤형 사회공헌사업 참여 기업을 확대하는 역할을 맡는다.

양 기관은 기업과 연계한 지방소멸 대응 아이디어 공모전도 오는 9월 공동 개최할 예정이다. 국민들의 창의적인 아이디어와 기업의 사회공헌 의지를 연결해 지역문제 해결 사업으로 발전시키겠다는 구상이다.

특히 단순 공모에 그치지 않고 실제 사업화까지 연계한다는 점에 초점을 맞췄다. 앞서 양 기관은 지난해 공동 개최한 '지역사회 문제해결 아이디어 공모전'을 통해 선정된 과제를 실제 민관 협업사업으로 발전시킨 바 있다. 대표 사례로는 기아와 협력한 신선식품 배송사업이 있다. 해당 사업은 신선식품 접근이 어려운 이른바 '식품사막화' 지역 문제 해결을 목표로 추진됐다.

이와 함께 사회연대경제 우수 사례를 발굴·확산하고, 청년과 기업 간 협업 기반을 조성해 지역혁신 생태계 구축에도 협력할 계획이다.

윤호중 행정안전부 장관은 "이번 업무협약이 기존 협업을 한 단계 더 발전시키고 중앙부처, 기업, 지방정부를 유기적으로 연결하는 체계적 협력 창구를 구축하는 중요한 출발점이 될 것으로 확신한다"며 "앞으로도 행정안전부는 대한상의를 비롯한 민간과 협력하여 지역 활력 제고와 지역 재도약의 새로운 전기를 마련하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com