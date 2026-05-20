기동호 우리금융캐피탈 대표, 청소년 불법 도박 근절 캠페인 동참

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 기동호 우리금융캐피탈 대표가 청소년 불법 도박 문제에 대한 사회적 경각심을 높이기 위한 릴레이 캠페인에 참여했다.

우리금융캐피탈은 기 대표가 서울경찰청이 주관하는 '청소년 불법 도박 근절 릴레이 챌린지'에 동참했다고 20일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 기동호 우리금융캐피탈 대표가 청소년 불법 도박 문제에 대한 사회적 경각심을 높이기 위한 릴레이 캠페인에 참여했다. [사진=우리금융캐피탈] 2026.05.20 yunyun@newspim.com

이번 캠페인은 모바일과 SNS 등을 통해 청소년 대상 불법 도박 접근이 늘어나는 가운데, 불법 도박의 위험성을 알리고 예방 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 참여 기관은 불법 도박 근절 메시지가 담긴 인증사진을 촬영한 뒤 다음 참여자를 지목하는 방식으로 캠페인에 참여한다.

우리금융캐피탈은 동양생명 성대규 대표이사의 추천을 받아 이번 캠페인에 참여했으며, 임직원들과 함께 "청소년을 노리는 불법 도박은 반드시 근절돼야 할 사회적 범죄"라는 메시지를 전달했다.

특히 최근 모바일과 SNS 등을 통한 청소년 대상 불법 도박 접근이 증가하면서 사회적 우려가 커지고 있는 가운데, 우리금융캐피탈은 금융회사의 사회적 책임 이행과 금융소비자 보호 강화 차원에서 이번 캠페인에 뜻을 함께했다.

기동호 우리금융캐피탈 대표는 "청소년 불법 도박은 미래 세대의 일상과 꿈을 위협하는 심각한 사회문제"라며 "우리금융캐피탈은 앞으로도 금융소비자 보호와 윤리경영을 바탕으로 건전한 금융문화 조성과 사회적 책임 실천에 적극 앞장서겠다"고 말했다.

한편 기 대표는 이번 챌린지의 다음 참여자로 김창규 우리벤처파트너스 대표이사를 지목했다.

yunyun@newspim.com