[월간 ANDA] '반도체 슈퍼랠리' 지금 올라타도 될까…6월호 발간

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SOXX·원자력 ETF 등 투자 지형도 총정리

[서울=뉴스핌] 김영현 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 발행하는 '월간 ANDA' 6월호가 20일 발간됐다.

이번 호에서는 인공지능 열풍과 메모리 반도체 수요 급증 속에서 펼쳐지고 있는 '반도체 슈퍼랠리'를 심층 분석했다.

커버 스토리에서는 ▲AI가 키운 HBM 쟁탈전…'게임의 법칙' 바꿨다 ▲메모리 사이클 보법이 달라졌다…수년 단위 계약 범용 D램까지 확산 ▲先 반영인가, 추가 상승 여력인가 등을 소개, 투자 방향을 깊이있게 제시한다.

고품격 글로벌 투자 뉴스 GAM(Global Asset Management)에서는 서학개미 ETF 디코딩 시장을 집중적으로 조망했다. ▲반도체 투자 대명사 'SOXX' ▲반도체 가치 사슬 모두 품은 'SMH' ▲AI 투자 2막은 코드 모멘텀 받는 'IGV' ▲AI 수혜와 정치 무풍지대 '원자력' ▲스페이스X 상장 관심 고조 '테슬라 ETF' ▲금값 추세 상승에 올라타는 '3가지 솔루션' 등이 눈길을 끈다.

재테크 코너에서는 ▲반도체주 광풍 이면에 도사린 "닷컴버블급" 과열 신호 5가지 ▲두 배의 유혹·두 배의 위험…레버리지의 '달콤한 함정' ▲"보험료 아낄까, 보장 지킬까"…1600만 초기 실손 가입자들 선택 기로 등의 내용을 소개한다.

이외에도 ▲[주식 고수] 최민규 한투운용 본부장 "포모 투자, 고점 매수·저점 매도 반복…데이터 기반 철학이 답" ▲[연예 포커스] SM·하이브·JYP…5세대 보이그룹으로 맞붙었다 ▲[시승기] "SUV의 S클래스"…벤츠 GLS 450 나이트 에디션, 편안함으로 완성된 플래그십도 관심을 끈다.

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