김종대 전 의원 '중동전쟁과 한반도 안보' 주제 22일 용산특강

AI 핵심 요약beta
- 전쟁기념관은 22일 '중동 전쟁과 한반도 안보' 용산특강을 연다고 밝혔다
- 강연은 김종대 전 의원이 맡아 중동 전쟁 양상과 한반도 안보를 연계 분석한다
- 22일 오후 3시 이병형홀에서 열리며 누구나 무료로 사전·현장 신청 가능하다
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중동 전쟁 양상과 한반도 안보 연계 분석
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 전쟁기념관은 22일 '중동 전쟁과 한반도 안보'를 주제로 용산특강을 개최한다고 19일 밝혔다. 용산특강은 국방·통일·역사·전쟁 등 다양한 분야의 전문가를 초청해 매월 셋째 주 금요일에 진행하는 전쟁기념관의 대표 인문학 강연 프로그램이다.
이번 강연에서는 20대 국회 때 국방위원을 지낸 김종대 전 정의당 의원이 강사로 나서 최근 국제 정세를 반영한 중동 지역의 전쟁 양상을 살펴보고, 이를 한반도 안보와 연계해 다각도로 분석할 예정이다. 강연은 22일 오후 3시 서울 용산 전쟁기념관 1층 이병형홀에서 열리며, 누구나 무료로 참여할 수 있다.
참여를 원하는 사람은 전쟁기념관 홈페이지를 통해 사전 신청하거나, 강연 당일 현장 접수로도 신청할 수 있다. 전쟁기념관 관계자는 "이번 강연을 통해 급변하는 국제 안보 환경을 이해하고, 다양한 시각에서 안보 이슈를 살펴볼 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
gomsi@newspim.com