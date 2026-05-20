삼성전자 "노조 과도한 요구 수용 못해"…사후조정 종료에 파업 국면

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"추가 조정·직접 대화로 해결 노력 지속"





[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 노사 사후조정 종료와 관련해 "매우 안타깝게 생각한다"며 총파업을 막기 위한 대화를 이어가겠다는 입장을 밝혔다.

삼성전자는 20일 입장문을 내고 "회사는 최악의 상황을 막기 위해 마지막 순간까지 대화를 포기하지 않을 것"이라며 "어떠한 경우에라도 파업이 있어서는 안 된다"고 밝혔다.

서울 서초구 삼성전자 서초사옥 [사진 = 뉴스핌DB]

회사는 사후조정에서 막판 합의가 이뤄지지 못한 이유에 대해 "노동조합의 과도한 요구를 그대로 수용할 경우 회사 경영의 기본 원칙이 흔들릴 수 있기 때문"이라고 설명했다.

이어 "노조는 회사가 성과급 규모와 내용 대부분을 수용했음에도 적자 사업부에도 사회적으로 용납되기 어려운 규모의 보상을 하라는 요구를 굽히지 않았다"고 지적했다.

삼성전자는 이 같은 요구가 '성과 있는 곳에 보상이 있다'는 경영 원칙에 어긋난다고 강조했다. 회사는 "이 원칙을 포기할 경우 삼성전자뿐 아니라 다른 기업과 산업에도 악영향을 줄 수 있다고 판단했다"고 밝혔다.

다만 추가 협상 가능성은 열어뒀다. 삼성전자는 "추가 조정 또는 노조와의 직접 대화를 통해 마지막까지 문제 해결을 위한 노력을 계속할 것"이라고 했다.

다음은 <삼성전자 입장문> 전문이다.

사후 조정이 종료된 것에 대해 삼성전자는 매우 안타깝게 생각하고 있습니다.

회사는 최악의 상황을 막기 위해 마지막 순간까지 대화를 포기하지 않을 것입니다.

어떠한 경우에라도 파업이 있어서는 안됩니다.

사후조정에서 막판까지 합의가 이뤄지지 못한 것은 노동조합의 과도한 요구를 그대로 수용할 경우 회사 경영의 기본 원칙이 흔들릴 수 있기 때문입니다.

특히 노조는 회사가 성과급 규모와 내용 대부분을 수용했음에도 불구하고 적자 사업부에도 사회적으로 용납되기 어려운 규모의 보상을 하라는 요구를 굽히지 않았습니다.

이는 '성과 있는 곳에 보상이 있다'는 회사 경영의 기본 원칙을 정면으로 위배하는 것입니다.

이 원칙을 포기할 경우 저희 회사뿐 아니라 다른 기업과 산업에도 악영향을 줄 수 있다는 판단을 했습니다.

회사는 그럼에도 불구하고 추가 조정 또는 노조와의 직접 대화를 통해 마지막까지 문제 해결을 위한 노력을 계속할 것입니다.

그동안 노력해 주신 정부에 감사드리며 지속적인 관심 부탁드립니다.

kji01@newspim.com