단일 창구에서 민원 해결…정부, AI통합민원플랫폼 구축 추진

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정부24·국민신문고 연계해 '원스톱 민원 서비스' 구현

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 인공지능(AI)을 활용해 국민 누구나 하나의 창구에서 민원을 해결할 수 있는 'AI통합민원플랫폼' 구축에 나선다.

행정안전부는 21일 서울 써밋원 회의실에서 국가인공지능전략위원회, 국민권익위원회, 민간 AI 전문가들과 함께 AI통합민원플랫폼 구현을 위한 민관 합동 워크숍을 개최한다고 20일 밝혔다.

[자료=행안부]

그동안 국민들은 하나의 민원을 처리하기 위해 여러 기관을 방문하거나 방대한 서류를 직접 준비해야 하는 불편을 겪어왔다. 부처별로 민원 시스템이 분산돼 있어 어떤 시스템을 이용해야 하는지 혼란을 겪는 사례도 적지 않았다.

행안부는 AI 기술을 활용해 이 같은 문제를 해결한다는 계획이다. AI통합민원플랫폼은 국민이 민원을 신청하면 인공지능이 내용을 분석해 의도를 파악하고, 적절한 처리 방법과 관련 서비스를 안내하는 방식이다. 필요한 경우 해당 기관 시스템과 직접 연계해 민원 처리를 지원하고 진행 상황까지 안내한다.

우선 정부24와 국민신문고를 중심으로 서비스를 시작한 뒤, 향후 전 부처 시스템으로 연계 범위를 확대할 방침이다.

행안부는 플랫폼 구축 과정에 국민 아이디어도 적극 반영하고 있다. 앞서 지난 2월부터 3월까지 'AI 기반 민원 서비스 혁신 시나리오 및 개발 방법' 공모전을 진행했으며, 우수 아이디어를 낸 상위 3개 팀에는 총 8억원 이내의 개발비를 지원해 시제품 개발에 직접 참여하도록 할 계획이다.

또한 국가인공지능전략위원회 민간위원과 전문가들이 참여하는 작업반을 구성해 민원 데이터 표준화와 지식 체계(온톨로지) 구축도 추진 중이다.

이번 워크숍에서는 정부 서비스의 AI 전환 수준을 점검하고, 부처별 준비 수준을 평가하기 위한 'AI 연계 준비도 진단표' 기준과 운영 방식도 논의한다. 정부는 자체 진단과 제3자 평가를 병행해 부처 간 연계 기반을 체계적으로 마련한다는 계획이다.

황규철 행정안전부 인공지능정부실장은 "국민이 인공지능(AI)을 통해 모든 민원을 안내받고 처리할 수 있도록, 인공지능(AI)이 공공의 민원 관련 데이터를 체계적으로 관리하고 분석·활용하는 민원 관리 체계를 만들겠다"고 말했다.

박태웅 국가인공지능전략위원회 공공AX분과장은 "민원 처리 과정에서 국민의 시간과 노력이 최소화될 수 있도록 플랫폼의 기술적 기반을 갖추는 것이 선결 과제"라고 강조하며 "오늘 논의된 기준들이 그 과제들을 풀어가는 출발점이 되길 기대한다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com