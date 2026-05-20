김윤덕 국토부 장관 "서울시 월간보고서, 제대로 된 보고 아니었다"

AI 핵심 요약beta
- 김윤덕 국토부 장관이 20일 국토위에서 GTX-A 삼성역 철근 누락 보고 체계 문제를 지적했다.
- 김 장관은 수백쪽 월간보고서에만 실린 것을 두고 "숨은그림찾기식 보고"라며 국가철도공단도 책임을 피할 수 없다고 했다.
- 다만 그는 안전 치명 사안을 별도 보고 없이 방치한 서울시의 태도가 문제의 본질이라며 "보고 의무를 다했다"는 주장은 부적절하다고 비판했다.
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[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 김윤덕 국토교통부 장관이 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 철근 누락 논란과 관련해 국가철도공단과 서울시의 보고 체계 전반에 문제가 있었다고 지적했다. 특히 수백 페이지에 달하는 월간보고서에 관련 내용이 포함돼 있었다는 이유만으로 "보고가 제대로 이뤄졌다"고 보기 어렵다고 강조했다.
20일 국회에서 열린 국토교통위원회 전체회의에서 김윤덕 국토교통부 장관은 "숨은그림찾기식 보고로는 제대로 보고했다고 볼 수 없다는 게 제 견해"라며 "요약보고서에는 해당 내용이 포함돼 있지 않았고 성공사례·실패사례 항목에도 담기지 않았다"고 말했다.
이어 "철도공단이 월간보고서를 봤어야 한다는 지적에는 상당 부분 일리가 있다고 생각한다"며 "국가철도공단 역시 이번 문제에 대한 책임을 피해갈 수 없다"고 밝혔다. 다만 "문제의 본질은 서울시가 안전에 치명적일 수 있는 사안을 별도 보고 없이 방치했다는 데 있다"고 지적했다.
배준영 국민의힘 의원은 철근 누락 관련 내용이 수백 페이지 분량의 월간보고서에 포함돼 있었음에도 별도 보고가 이뤄지지 않은 점을 문제 삼으며 "사실상 직무유기"라고 지적했다.
이에 대해 김 장관은 "공구당 400~500페이지에 달하는 월간보고서를 실무자가 매달 전부 읽는 것을 전제로 업무 체계가 운영된 것 자체가 심각한 문제"라며 "월간보고서에는 일반 보고 외에도 핵심 내용을 추린 요약보고서와 성공·실패 사례 보고가 따로 존재한다"고 설명했다.
그러면서 "안전에 치명적인 영향을 줄 수 있는 사안은 별도 보고 체계를 통해 즉시 공유되고 논의됐어야 한다"며 "서울시가 '월간보고서에 포함돼 있었기 때문에 보고 의무를 다했다'고 주장하는 것은 공직사회의 안전 인식과 책임 의식 측면에서 매우 부적절하다"고 비판했다.
min72@newspim.com