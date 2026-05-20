우리다문화장학재단, 29일까지 다문화 아동 언어·미술교육 참여 기관 모집

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수도권 위치 가족세넡, 지역아동센터, 복지관, 학교 교육복지실 자격

30개 기관 선정, 어린이 미술교육 전문강사 파견

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹 우리다문화장학재단은 다문화 아동을 위한 언어 및 미술교육 프로그램인 '우리아트스쿨'에 참여할 교육·복지기관을 29일까지 모집한다고 20일 발표했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 우리금융그룹 우리다문화장학재단은 다문화 아동을 위한 언어 및 미술교육 프로그램인 '우리아트스쿨'에 참여할 교육·복지기관을 29일까지 모집한다고 20일 발표했다. [사진=우리금융그룹]2026.05.20 dedanhi@newspim.com

2022년부터 시작된 우리아트스쿨은 다문화 아동의 인지 수준에 맞춘 주제와 교재, 다양한 재료를 활용한 참여형 미술 수업을 통해 아동의 자기표현, 창의성 및 언어 능력 향상을 목표로 하고 있다.

신청 자격은 수도권에 위치한 가족센터, 지역아동센터, 복지관, 학교 교육복지실 등이며, 재단은 30개 기관을 선정해 어린이 미술교육 전문강사를 파견하고 각 기관에서 총 6회의 정규 교육 프로그램을 진행할 계획이다. 수업에 필요한 교재와 교구 등의 모든 비용은 재단이 지원한다.

특히 올해 프로그램은 한국 전통문화를 주제로 다양한 문화를 이해하고 표현하는 방식으로 구성됐다. 기존의 그리기와 만들기 활동 외에도 태블릿PC를 활용한 미디어아트 작품 제작이 추가될 예정이다. 참여를 원하는 기관은 우리다문화장학재단 홈페이지에서 기관회원 가입 후 신청할 수 있다.

우리다문화장학재단의 박수미 차장은 "다문화 아동의 한국 사회 적응력과 자기표현 능력 향상을 위해 역사와 예술이 결합된 커리큘럼을 준비했다"며 "미술 활동을 통해 다문화 자녀들의 창의력과 언어 능력이 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

우리다문화장학재단은 2012년에 우리은행 등 우리금융그룹 계열사가 공동 출연해 설립한 다문화가족 지원 전문 공익재단이다. 설립 이후 14년간 7700명의 학생에게 약 100억 원 규모의 장학금을 지원해왔다.

dedanhi@newspim.com