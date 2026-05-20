중노위 조정안 사측 거부…삼성전자 노조, 21일 총파업 돌입

경영진 의사결정 지연으로 삼일간 사후조정 최종 종료

노조 중노위 절충안 동의했으나 사측 거부로 결렬돼

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 중앙노동위원회(중노위)의 최종 조정안을 사측이 수용하지 않으면서, 삼성전자 최대 노동조합인 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자지부(초기업노조)는 사후조정 종료를 선언하고 예정대로 오는 21일부터 총파업에 돌입하기로 했다. 노조는 중노위가 제시한 절충안에 동의했지만 경영진의 의사결정 지연과 거부로 협상이 결렬됐다고 밝혔다. 다만, 파업 기간 중에도 타결을 위한 교섭 노력은 지속하겠다는 방침이다.

20일 업계와 노동계에 따르면 삼성전자 노사는 성과급 배분 방식 등을 두고 지난 18일부터 사흘간 중노위 사후조정 회의를 이어갔지만, 이날 오전 최종 합의에 이르지 못하고 절차가 종료됐다. 이에 노조는 사전에 확보한 쟁의권을 바탕으로 오는 21일부터 6월 7일까지 총 18일간 파업을 강행할 계획이다. 노조 측은 이번 총파업에 조합원 5만여 명이 참여할 것이라고 주장하고 있다.

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 지난 13일 오전 2시 53분경 정부세종청사 중앙노동위원회에서 2차 사후조정회의를 마치고 나와 기자들에게 회의 내용을 설명하고 있다. [사진=뉴스핌DB]

이번 사후조정의 핵심 쟁점은 반도체(DS)부문 내 적자 사업부에 대한 성과급 배분 수준이었다. 흑자를 낸 사업부와 달리 수조 원의 적자를 기록 중인 파운드리(반도체 위탁생산) 및 시스템LSI 사업부 직원들에게도 대규모 성과급을 보장하는 것이 타당한지를 놓고 노사 간의 입장 차가 팽팽하게 맞서며 막판까지 평행선을 달린 것으로 전해졌다.

최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장은 입장문을 통해 "노동조합은 사후조정 3일 동안 성실히 임하며 접점을 찾기 위해 최선을 다했다"며 "5월 19일 22시쯤 노동조합은 중앙노동위원회가 제시한 조정안에 동의했지만 사측은 거부 의사를 밝혔다"고 전했다.

노조에 따르면 당초 사측 거부로 조정 불성립이 선언되기 직전 여명구 사측 대표교섭위원이 거부 의사를 철회하고 내부 논의 시간을 요청하면서 협상이 3일차인 20일까지 연장됐다. 하지만 최 위원장은 "오늘 오전 11시 사측은 '의사결정이 되지 않았다'는 입장만 반복할 뿐 끝내 입장을 밝히지 않았고, 결국 중앙노동위원회 진행에 의해 사후조정은 종료됐다"라고 설명했다.

사후조정이 최종 결렬되면서 노조는 파업 수순을 밟게 됐다. 최 위원장은 "경영진의 의사결정 지연으로 사후조정 절차가 종료한 점에 대해 깊은 유감을 표하며, 사측이 끝내 결단을 내리지 못한 채 조정이 종료된 데 대해 안타까움을 금할 수 없다"고 했다. 이어 "노동조합은 예정대로 내일 적법하게 총파업에 돌입합니다"라며 파업 강행 의사를 명확히 했다.

다만 노조 측은 파업 돌입 이후에도 대화의 창구는 열어두겠다는 입장이다. 최 위원장은 "파업 기간 중에도 타결을 위한 노력을 멈추지 않을 것임을 분명히 밝힌다"고 덧붙였다. 끝으로 "다시 한번 노동조합은 중앙노동위원회가 제시한 조정안에 동의했음을 밝힌다"며 "교섭 타결을 위해 노력해 준 정부와 관계자들에게 감사의 뜻을 전한다"고 했다.

aykim@newspim.com