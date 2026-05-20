디에스엠, 올해 1분기 매출 125억원 기록...전년비 17% 증가

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모노리스·모빌리티·에너지 사업부 성장 견인

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 디에스엠은 올해 1분기 연결 기준 매출액이 125억원을 기록했다고 20일 밝혔다. 전년 동기 대비 약 17% 증가한 수치로, 합병에 따른 회계 기준 변동 영향을 제외한 실질 비교 기준이다.

올 1분기 실적은 제주도에서 '9.81파크'를 운영하는 모노리스 사업부가 견인했다. 모노리스 사업부 매출은 외국인 등 방문객 증가에 힘입어 전년 동기 대비 33.4% 증가했다. 모빌리티 사업부와 에너지 사업부도 전년 동기 대비 11.1% 성장했다.

디에스엠은 최근 기존 사명 대성파인텍에서 현재 사명으로 변경했다. 리딩투자증권은 최근 보고서에서 디에스엠의 올해 연결 기준 매출액이 524억원으로 전년 대비 84% 증가할 것으로 전망했다.

디에스엠(DSM) 로고. [사진=DSM]

회사가 추진 중인 '9.81파크 인천공항' 프로젝트는 인천국제공항 제1여객터미널 인근 약 6만㎡ 부지에 조성되는 실내형 복합 엔터테인먼트 시설이다. 4월 말 기준 공정률은 약 65%로, 올해 말 준공 후 내년 3월 개장을 목표로 하고 있다.

에너지 사업부는 단일 셀 기준 16.2V·2000패럿(Farad) 규격의 슈퍼커패시터 실증을 완료하고 상용화 검증 단계에 진입했다.

디에스엠 관계자는 "인천공항 프로젝트의 내년 개장을 목표로 사업 준비를 이어가고 있으며, 슈퍼커패시터 등 신규 사업 확대를 통해 중장기 성장 동력을 확보해 나갈 계획"이라고 말했다.

dconnect@newspim.com