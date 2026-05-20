전국 소방정보시스템 표준화 속도…소방청, 차세대 119통합시스템 논의

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'2026년 상반기 소방정보시스템 표준협의회' 개최

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 소방청이 전국 시도 간 정보 격차를 줄이고 재난 대응 효율성을 높이기 위해 차세대 119통합시스템 구축과 소방정보시스템 표준화 작업에 속도를 낸다.

소방청은 오는 21일 대구 EXCO에서 전국 소방본부 정보통신 전문가들이 참여하는 '2026년 상반기 소방정보시스템 표준협의회'를 개최한다고 20일 밝혔다.

소방청 정부세종청사 전경 [사진=뉴스핌DB]

이번 협의회에는 소방청 정보통신과장과 차세대TF팀장을 비롯해 전국 18개 시도 소방본부 정보시스템 담당자 등 총 58명이 참석한다.

회의에서는 전국적으로 통일된 고품질 소방서비스 제공을 목표로 현장 중심의 정보시스템 개선안과 차세대 119통합시스템 구축 방향 등이 집중 논의될 예정이다.

우선 소방청은 각 시도 소방본부가 제출한 총 56건의 시스템 개선 안건을 심의한다. 해당 안건들은 긴급구조표준시스템 등을 사용하는 현장 대원들이 직접 제안한 요구사항들로, 심의를 통과하면 단기·중기 과제로 구분돼 전국 표준 시스템에 반영된다.

소방청은 이를 통해 지역별 정보 격차를 줄이고 재난 대응 체계의 효율성을 높인다는 계획이다.

협의회에서는 인공지능(AI)과 클라우드 기술을 접목한 '차세대 119통합시스템' 구축 방향도 공유된다.

소방청은 시도 간 데이터 장벽을 허물어 대형 재난 발생 시 관할 구역에 구애받지 않는 '무경계 현장 대응' 체계를 구현한다는 방침이다.

아울러 정보통신 정책 기획과 평가, 운영 과정 전반의 개선 방안을 논의하는 실무자 간담회도 함께 열린다. 중앙과 지방 간 협업 체계를 강화해 디지털 기반 소방 행정 혁신을 추진하겠다는 구상이다.

김승룡 소방청장은 "연간 약 1100만 건 이상의 119 신고를 신속하고 정확하게 처리하기 위해서는 이를 뒷받침하는 정보시스템의 안정화가 필수적"이라며 "현장에서 제안된 56건의 안건을 소중히 검토하여 국민이 체감하는 안전 서비스의 질을 한 단계 더 높이겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com