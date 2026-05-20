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2026.05.20 (수)
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반도체 벨트 '훈풍', 영남 소비·고용 '뒷걸음'…지역경제 온도차

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  • 국가데이터처가 20일 1분기 지역경제동향을 발표해 반도체·건설수주 회복 속 지역별 온도차가 드러났다고 밝혔다
  • 경기·충남·충북 반도체 벨트와 수도권은 생산·수출·소비가 개선됐으나 전북·부산 등은 제조 부진, 영남권 일부는 소비·고용 동반 위축을 겪었다
  • 수도권은 일자리·소비·인구가 집중되는 반면 지방 일부는 고용·소비 부진과 인구 순유출이 겹치며 이중 구조가 심화되고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

충북 광공업 28.4% 급증·수출 33.9억달러↑
경기·충남·충북 호황…영남권 소비·고용 부진
제주 서비스업 역성장…인구 수도권 쏠림 지속

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 올해 1분기 지역경제는 반도체 수출과 건설수주 회복에 힘입어 전반적으로 개선됐지만, 지역별로는 산업·소비·고용·인구 흐름이 크게 엇갈리며 온도차를 드러냈다.

경기·충남·충북으로 이어지는 반도체·제조 벨트와 수도권은 뚜렷한 회복세를 보인 반면, 경북·경남 등 영남권 일부 지역은 소비와 고용이 동시에 위축되는 모습이다.

2026년 1분기 지역경제동향 [자료=국가데이터처] 2026.05.20 rang@newspim.com

◆ 반도체 벨트만 웃었다…충북 28% 급등·수출 600억달러 증가

20일 국가데이터처가 발표한 '2026년 1분기 지역경제동향'에 따르면 전국 광공업생산은 전년 동기 대비 2.6%, 서비스업생산은 4.0%, 소매판매는 3.3% 각각 증가했다. 같은 기간 전국 수출은 606억달러 늘어난 2198억7000만달러, 건설수주는 10조4000억원 증가한 46조3000억원을 기록했다.

제조업을 가늠하는 광공업생산은 충북(28.4%)과 울산(5.5%), 대구(5.0%) 등을 중심으로 개선됐다. 충북은 반도체·전자부품(85.8%)과 전기장비(72.2%), 기계장비(22.8%) 생산이 크게 늘며 전국 최고 증가율을 기록하며 사실상 '반도체 슈퍼호황'의 최대 수혜 지역으로 떠올랐다.

수출에서도 경기·충남·충북으로 이어지는 '반도체 벨트'의 존재감이 두드러졌다. 1분기 전국 수출은 2198억7000만달러로 전년 동기보다 606억달러 증가했는데, 이 가운데 경기(284억1000만달러)와 충남(204억8000만달러), 충북(33억9000만달러)이 증가분의 상당 부분을 책임졌다.

이에 관해 데이터처는 메모리 반도체와 컴퓨터 주변기기 수출 증가가 전체 수출 확대를 이끌었으며, 특히 경기·충남의 수출 호조는 메모리 반도체 효과가 컸다고 설명했다.

2026년 1분기 지역경제동향 [자료=국가데이터처] 2026.05.20 rang@newspim.com

광공업이 부진한 지역과의 격차도 뚜렷했다. 전북(-5.8%)과 인천(-5.4%), 부산(-4.5%)은 자동차·기계장비·운송장비 등 제조업 전반의 생산 감소로 여전히 마이너스 국면을 벗어나지 못했다. 전북의 자동차 생산은 27.1% 급감했고, 인천은 기계장비 생산이 32.1% 줄었다.

서비스업생산은 제주(-1.7%)를 제외한 16개 시도에서 모두 증가해 내수 회복 흐름을 뒷받침했다. 서울은 금융·보험(16.0%)과 운수·창고(13.0%) 호조에 힘입어 8.7% 증가하며 전국 최고 상승률을 기록했고, 대전(5.3%)과 울산(5.0%)도 예술·스포츠·여가, 부동산 관련 업종 성장에 힘입어 높은 증가세를 보였다.

소비도 대체로 개선되는 모습이다. 전국 소매판매는 승용차·연료소매점과 전문소매점 판매 증가 영향으로 3.3% 늘었고, 인천(6.1%)·제주(6.0%)·대구(5.9%) 등이 증가세를 주도했다. 특히 제주의 경우 면세점 판매가 21.5% 급증하며 관광객 소비가 큰 폭으로 늘어난 것으로 나타났다.

다만 제주는 서비스업생산이 전국에서 유일하게 감소(-1.7%)한 반면, 소매판매는 6.0% 증가하고 면세점 매출은 20%대 성장세를 보이는 등 역설적인 흐름을 보였다. 전문·사업서비스나 일부 내수 서비스 업종의 부진 속에서도 면세점·유통 중심의 소비가 버팀목이 되고 있다는 해석이 나온다.

◆ 수도권 집중 더 심해져…일자리·소비·인구 빨아들인 서울·경기

지역별 소비 흐름을 보면 영남권 일부에서 부진이 도드라졌다. 경북(-2.8%)과 경남(-1.5%), 대전(-0.5%)은 전문소매점·대형마트 판매 감소 등 영향으로 소매판매가 전년보다 줄었다. 설·봄 성수기에도 대형 유통 채널이 힘을 쓰지 못하면서 소비 온도차가 벌어지는 양상이다.

고용지표에서도 이런 흐름은 이어진다. 전국 고용률은 61.8%로 전년 동기와 같아 겉으로는 보합이지만 지역별 편차는 크게 벌어졌다. 제주(+2.3%p)와 강원(+1.6%p), 경남(+0.9%p) 등은 고용률이 오름세를 보였으나 경북(-0.7%p)과 경기(-0.6%p), 전남(-0.5%p)은 되레 하락했다.

2026년 1분기 지역경제동향 [자료=국가데이터처] 2026.05.20 rang@newspim.com

생산·수출·건설수주 등 실물 지표는 개선되는 반면 전국 고용률은 제자리걸음을 한 셈으로, '고용 없는 회복'에 대한 우려도 제기된다. 특히 제조업 비중이 큰 일부 지방은 소매판매와 고용률이 동시에 부진해, 반도체·수출 호황이 지역 일자리로 충분히 연결되지 않고 있다는 구조적 한계를 드러냈다.

인구 이동에서는 수도권 쏠림 현상이 여전했다. 올 1분기 순이동 인구는 경기(1만1946명)와 서울(3955명), 인천(3740명) 등 수도권을 중심으로 순유입이 나타났다. 비수도권에서는 경남(-5707명)과 광주(-3973명), 경북(-3480명) 등이 큰 폭의 순유출을 기록했다.

수출과 서비스업·소매판매에서 상위권을 차지한 수도권에 인구와 일자리가 계속 몰리는 반면, 제조·소비가 부진한 일부 영남·호남권에서는 인구가 빠져나가는 이중 구조가 고착화되고 있는 셈이다. 고용률이 하락세인 경기에서도 인구 순유입이 이어지고 있어, 양질의 일자리와 주거·교육 여건을 갖춘 수도권 중심의 '선택과 집중'이 강화되고 있다는 해석이 나온다.

rang@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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