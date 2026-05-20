6·25 75주년, 인도 의료지원 627명 재조명…한·인도 보훈 협력 MOU 체결

임진각서 인도 참전기념비 제막…제60야전병원·포로송환 주역 기린다

란가라지 중령·티마이야 장군 흉상 포함 '3개 비' 조성

참전 사료·후손 교류·기념시설까지…보훈 협력 범위 확대

[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 국가보훈부는 6·25전쟁 발발 75주년을 맞아 인도와 보훈 협력을 제도화하고 참전 의료지원의 역사적 의미를 재조명한다.

보훈부는 20일 "오는 21일 오전 경기도 파주시 임진각에서 인도 국방부와 국제 보훈 협력 양해각서(MOU)를 체결하고, 인도 참전기념비 제막식을 개최한다"고 밝혔다. 이번 MOU 체결은 1950년 6·25전쟁 당시 의료지원국 가운데 최대 규모(627명)를 파견한 인도의 기여를 양국 차원에서 공식적으로 기리고 협력 범위를 확대하기 위한 조치다.

라즈나트 싱 인도 국방장관이 20일 오전 서울시 동작구 국립서울현충원에서 강윤진 국가보훈부 차관과 함께 현충탑에 헌화분향을 하고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.05.20 gomsi@newspim.com

인도는 1950년 부산에 제60야전병원을 설치한 뒤 전선 이동에 맞춰 의료진을 운용하며 국군과 유엔군 장병, 민간인 등 다수의 생명을 구했다. 당시 인도 의료단은 전투부대와 함께 이동하며 외과 수술과 응급 처치 등을 수행했고, 의료지원국 가운데 가장 큰 규모로 평가된다.

이번 행사에는 권오을 국가보훈부 장관과 라즈나트 싱 인도 국방장관이 참석한다. 양측은 MOU를 통해 △참전 사료 수집 및 참전용사 명예 선양 △참전용사 후손 및 미래세대를 위한 교류·협력 △참전 의의를 조명하는 학술·교육·문화사업 △기념시설 건립 등 4개 분야에서 협력을 추진하기로 했다.

임진각 평화누리공원에 조성된 인도 참전기념비 전경. 제60야전병원 지휘관 A.G. 란가라지 중령과 포로 송환을 이끈 K.S. 티마이야 장군의 흉상을 중심으로 3기의 기념비가 배치돼 있으며, 6·25전쟁 당시 의료진 627명을 파견한 인도의 공헌을 기리고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.05.20 gomsi@newspim.com

같은 날 제막되는 인도 참전기념비는 제60야전병원 지휘관이었던 A.G. 란가라지 중령과 포로 송환 작전을 이끈 K.S. 티마이야 장군의 흉상을 포함해 총 3기의 기념비로 구성됐다. 이는 인도의 의료지원과 전후 인도적 활동을 동시에 기리는 구조다.

권 장관은 제막식에서 2026년 3월 '이달의 6·25전쟁영웅'으로 선정된 고(故) 란가라지 중령의 후손 칼파나 프라사드 여사에게 선정패를 전달할 예정이다. 보훈부는 이를 통해 해외 참전용사와 그 가족에 대한 예우를 강화한다는 방침이다.

라즈나트 싱 인도 국방장관이 20일 오전 서울시 동작구 국립서울현충원에서 강윤진 국가보훈부 차관과 함께 헌화참배후 기념촬영을 하고 있다. [사진=국가보훈부 제공] 2026.05.20 gomsi@newspim.com

권 장관은 "포탄이 쏟아지는 전장에서 수많은 생명을 살린 란가라지 중령을 비롯한 인도 참전용사들의 공헌을 국민과 함께 기억하겠다"며 "인도 정부와의 긴밀한 협력을 통해 참전으로 맺어진 인연을 더욱 공고히 하겠다"고 밝혔다.

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