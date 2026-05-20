삼성증권, 연금저축 고객 대상 이벤트 실시

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신규 고객, 100만원 이상 순입금 시 1만원 상품권 지급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 삼성증권은 연금저축 계좌 고객을 대상으로 '연금저축 파워-업! 이벤트'를 오는 7월 31일까지 진행한다고 20일 밝혔다.

이번 이벤트는 'Welcome', 'Re-start', '연금저축 타사이전' 3개로 구성됐다.

Welcome 이벤트는 연금저축 신규 고객을 대상으로 하며, 입금 인정 기간 내 100만원 이상 순입금 시 1만원 상당의 모바일상품권을 제공한다.

[사진=삼성증권]

Re-start 이벤트는 연금저축 계좌 복귀 고객을 대상으로 하며, 이벤트 기간 중 300만원 이상 순입금 시 1만원 상당의 모바일상품권을 제공한다.

타사이전 이벤트는 타 금융사의 연금저축 자산을 삼성증권으로 이전하는 고객을 대상으로 하며, 이전 금액에 따라 최대 100만원 상당의 상품권을 제공한다.

삼성증권은 MTS 앱 내 '연금 홈' 화면을 통해 연금 자산을 통합 조회할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. IRP, DC, 연금저축 계좌에서는 'ETF 모으기' 서비스도 운영 중이다.

이벤트 관련 자세한 내용은 삼성증권 홈페이지 또는 모바일앱 엠팝(mPOP)에서 확인하거나 패밀리센터에 문의하면 된다.

dconnect@newspim.com