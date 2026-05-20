NHN클라우드, 티맥스티베로 TAC 클라우드 서비스 출시

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액티브-액티브 클러스터링 기술로 데이터 안전성과 서비스 연속성 보장

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN클라우드는 국내 DBMS 전문 기업 티맥스티베로의 고가용성 데이터베이스 클러스터링 솔루션 '티베로 액티브 클러스터(TAC)'를 클라우드 환경에서 제공한다고 20일 밝혔다.

TAC는 여러 데이터베이스 서버가 모두 활성화된 상태에서 동일한 작업을 동시에 처리하는 '액티브-액티브 클러스터링' 기술 기반 솔루션이다.

NHN클라우드는 국내 DBMS 전문 기업 티맥스티베로의 고가용성 데이터베이스 클러스터링 솔루션 '티베로 액티브 클러스터(TAC)'를 클라우드 환경에서 제공한다고 20일 밝혔다. [사진= NHN클라우드]

장애 발생 시에도 데이터 안전과 서비스 연속성을 보장하며 일정 주기로 백업이 이뤄지는 기존의 '액티브-스탠바이' 방식보다 자원 효율성과 안정성이 우수하다.

NHN클라우드는 지난 3월 티맥스티베로와 업무협약을 체결한 후 TAC의 고성능 공유 저장소와 전용 네트워크 인터페이스를 자사 환경에 최적화했다. 이를 통해 구현 난이도가 높은 액티브-액티브 기술을 클라우드 환경으로 전환했다.

고객들은 NHN클라우드 기반 TAC로 시스템 증설 시 새로운 노드를 추가해 구성을 확장할 수 있으며 트래픽 급증 시 스케일 아웃을 통해 신속하게 대처할 수 있다. 초기 물리 장비 구축 비용 없이 필요한 만큼 서버를 유연하게 증설하거나 반납할 수 있다.

NHN클라우드는 TAC를 민간 및 공공 부문에 제공할 예정이다. 공공기관이 도입하면 재해복구(DR) 체계까지 고려한 클라우드 인프라 구축이 가능하다.

박경희 티맥스티베로 대표는 "NHN클라우드와 함께 TAC의 고가용성 기술을 안정적으로 구현함으로써 국산 DBMS의 기술경쟁력을 다시 한번 입증했다"며 "양사의 협력 관계를 지속적으로 강화해 TAC를 포함하는 자사의 클라우드 DB 서비스 '아울디비(OwlDB)'를 중심으로 데이터베이스 운영 환경을 고도화하고 향후 AI까지 확장 가능한 데이터 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

김동훈 NHN클라우드 대표는 "고객에게 끊김 없는 서비스 지속성을 제공하기 위해 티맥스티베로와 긴밀히 협력한 결과 NHN클라우드 기반 TAC를 제공할 수 있게 됐다"며 "이번 제공을 기점으로 양사가 갖춘 국산 기술력을 더욱 결집해 궁극적으로 고객들의 서비스 유연성을 극대화할 수 있도록 지원할 것이며 향후 DR 체계 구축을 위한 기반까지도 제공할 것"이라고 말했다.

양사는 향후 클라우드 인프라와 데이터베이스 기술을 아우르는 협력을 강화하고, AI 인프라와 데이터 플랫폼이 결합된 통합 생태계로 협력 범위를 확장할 계획이다.

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