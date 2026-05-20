李대통령, 21일 19개 자문회의·위원회와 간담회…향후 계획 논의

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 21일 청와대서 자문회의·위원회 간담회를 주재했다
- 간담회서 자문회의·위원회 업무 현황과 향후 계획 등 국가적 중요과제를 논의했다
- 민주평통·국민경제자문회의 등 3개 자문회의와 16개 위원회, 정부·청와대 주요 인사가 참석해 비공개로 진행됐다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 이재명 대통령은 21일 청와대에서 대통령 소속 자문회의와 위원회 간담회를 주재한다.
청와대는 20일 "간담회는 '함께 그리는 대한민국의 미래'를 주제로, 국가적 중요과제를 수행하는 대통령 자문회의와 대통령 소속 위원회의 업무 현황과 향후 계획 등을 논의한다"고 밝혔다.
간담회에는 민주평화통일자문회의, 국민경제자문회의, 국가과학기술자문회의 3개 자문회의와 국가인공지능전략위원회, 미래국방전략위원회, 국민생명안전위원회, 국민통합위원회, 기본사회위원회, 지방시대위원회, 대중문화교류위원회, 아시아문화중심도시조성위원회, 경제사회노동위원회, 저출산고령사회위원회, 국가기후위기대응위원회, 국가물관리위원회, 국가건축정책위원회, 규제합리화위원회, 국가우주위원회, 농어업·농어촌특별위원회 16개 위원회가 참석한다.
정부에서는 행정안전부 장관, 청와대에서는 대통령비서실장, 안보실장, 정책실장, 정무수석, 경청통합수석, 경제성장수석, 사회수석, 국가안보실 제2차장이 참석한다.
간담회는 국민의례와 대통령 모두발언 후 비공개로 진행된다.
the13ook@newspim.com